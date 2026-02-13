Detingut un home per tres furts en una perfumeria de Lleida
L'arrestat, de 36 anys, va sostreure productes valorats en més de 1.100 euros en botigues de l'Eix Comercial i la plaça Sant Joan
Els Mossos d'Esquadra van arrestar aquest dimarts un home de 36 anys com a presumpte autor de tres furts en establiments comercials de Lleida. L'operació es va desenvolupar el passat dimecres quan agents del Grup de Delinqüència Urbana van interceptar el presumpte autor després d'una fugida pel centre de la ciutat. Els productes sostrets, principalment perfumeria, superen els 1.100 euros de valor.
La intervenció policial es va iniciar pels volts de les 14.00 hores quan una dotació que patrullava l'Eix Comercial va advertir un individu que sortia corrents d'una botiga situada al carrer Major. Els agents van seguir el rastre del fugitiu i, amb el suport de dues patrulles uniformades, van aconseguir interceptar-lo a la plaça Seminari moments després.
Durant l'escorcoll, la policia va recuperar diversos articles de perfumeria amb un valor aproximat de 200 euros. Tanmateix, la investigació no es va limitar als fets d'aquell dia. Després d'identificar el detingut, els agents van comprovar que l'home estava relacionat amb dos furts addicionals comesos el dimarts anterior.
Els altres dos furts atribuïts al detingut es van produir a la plaça Sant Joan, en un mateix establiment i durant la mateixa jornada. En aquestes dues accions delictives, el presumpte autor va sostreure productes de perfumeria per imports de 480 i 439 euros respectivament. La reiteració en el mateix lloc evidencia un patró de comportament que els investigadors continuen analitzant.
La Policia de la Generalitat manté la investigació oberta i no descarta que l'arrestat pugui estar implicat en altres furts similars a la zona. L'home, que compta amb antecedents policials, va passar ahir a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida per determinar la seva situació judicial.