EDUCACIÓ
Els mestres i professors de Catalunya tenen el tercer salari més baix de l’Estat: així han evolucionat
Només se situen davant d’Astúries i Aragó, tant a Primària com a Secundària, segons la UGT
Els mestres i professors catalans són els tercers més mal pagats de l’Estat. El seu sou mitjà, sense tenir en compte els triennis, l’any passat era de 2.399,69 euros mensuals a Primària, 2.727,08 euros a l’ESO i 2.546,65 euros a l’FP, segons l’últim estudi d’UGT sobre les retribucions a docents en l’ensenyament públic. En els tres casos, els salaris dels docents catalans són només més elevats que els dels asturians (els més baixos de l’Estat) i aragonesos.
Per l’altre costat, els més ben pagats són els que treballen en una illa no capitalina de les Canàries i a Ceuta o Melilla, gràcies als seus complements de residència, així com a Euskadi, que compta amb els complements específics de l’Estat espanyol més alts, de 1.031,49 euros a la Primària i 1.129,76 euros a l’ESO. Són entre el 50 i el 60% més alts que els fixats a Catalunya, de 677,59 i 692,84 euros, respectivament.
La pujada del complement específic, determinat per cada comunitat autònoma, és una de les principals reivindicacions per les quals els docents van protagonitzar una vaga massiva dimecres.
“No s’ha tocat des del 2009, la qual cosa demostra una falta de voluntat dels diferents governs”, va assenyalar la responsable d’Educació de CCOO a Lleida, Rosa Montané, que va assenyalar que en la pròxima reunió del dia 19 amb el departament “demanarem la pujada màxima que sigui possible, en coordinació amb la resta de sindicats”. També va recordar que CCOO ha pactat, a nivell estatal, un increment del sou base de l’11% durant els propers quatre anys.
Per part dels professors de Secundària, el portaveu d’Aspepc.sps Jordi Barrufet va matisar que els sous a Catalunya baixen a la penúltima posició (només darrere de Madrid) si es té en compte l’IPC autonòmic. “Esperem una proposta coherent, amb una pujada de només 100 euros seguiríem estant a la cua els col·lectius professionals del nostre mateix grup i nivell”, va valorar.
Educació confia a arribar el dia 19 a un acord retributiu
El secretari de Millora Educativa del departament d’Educació, Ignasi Giménez, va confiar dimecres que la proposta que es plantejarà als sindicats suposi un “punt d’inflexió” per arribar a un acord, però no va concretar quant plantegen pujar el complement específic.
Encara que va assegurar que serà un primer pas, va reconèixer que no permetrà resoldre una situació que “no s’ha tocat en 20 anys”, ja que els sous dels mestres catalans només han pujat un 20% des del 2011, i els dels professors un 14,7%, segons l’informe d’UGT. Els sindicats, escèptics amb les promeses, preparen una nova setmana de vaga el març, del dia 16 al 20. Així mateix, Educació condiciona l’increment d’inversions a l’aprovació dels pressupostos.