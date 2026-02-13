PAERIA
Els patinets elèctrics han de tenir assegurança de responsabilitat civil i placa identificativa
L’ajuntament de Lleida ultima la modificació de l’ordenança de mobilitat per incloure aquestes obligacions
Els usuaris de patinets elèctrics hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil, una identificació visible i l’homologació del seu vehicle per poder circular. Aquestes són les principals novetats que s’inclouran en l’ordenança de mobilitat de la Paeria, de les quals ahir el govern va informar l’oposició en la comissió de seguretat i mobilitat després que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publiqués el 30 de gener el decret que ho estableix. Concretament, s’inclouen dos modificacions en l’ordenança relativa als patinets elèctrics, denominats com a Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).
La primera estableix que tots hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil que inclogui una cobertura mínima per danys personals a tercers de 6,54 milions d’euros per sinistre i una cobertura per danys materials d’1,3 milions. També hauran de disposar d’una identificació visible que sigui “una placa de marcatge oficial establerta per la Direcció General de Trànsit” i que el vehicle estigui homologat i compleixi la legislació vigent. La segona modificació és la creació d’una subcategoria dins dels VMP, els Vehicles Personals Lleugers (VML), que seran aquells de plaça única amb motor elèctric la velocitat màxima dels quals sigui d’entre 6 i 25 quilòmetres per hora i pesin menys de 35 quilos.
Quedaran exclosos d’aquesta modificació els VMP per a persones amb mobilitat reduïda o els cicles o bicicletes de pedals amb motor elèctric auxiliar amb una potència inferior a 250 watts. El canvi haurà de ser aprovat en una altra comissió, ja que per a la d’ahir faltava un informe que avali el canvi.