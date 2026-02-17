Estrenen el nou oratori islàmic al barri de Cappont de Lleida
La comunitat Ibn Hazm ja ha començat a resar en aquest nou espai
El nou oratori de la comunitat islàmica Ibn Hazm a l’avinguda Alacant, al barri de Cappont, ja està en funcionament. Té un aforament màxim de dos-centes persones i permetrà que els fidels deixin de resar en coberts de la Fira de Lleida.
Tot i això, no podrà acollir les pregàries multitudinàries de molts divendres i caps de setmana, i de final del ramadà. Precisament, en principi aquest mes sant per als musulmans començarà demà a la nit.
Marc Carbonell