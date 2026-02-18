INFRAESTRUCTURES
La Paeria avança tràmits per als vials d’accés a Torre Salses
Projecte per prolongar Francesc Bordalba i licitació de Víctor Torres
La Paeria avança els tràmits per a la construcció dels nous accessos a la zona de Torre Salses, el pla parcial SUR 42 entre la Bordeta i els Mangraners en la qual Promenade impulsa un parc comercial i de lleure que té previst posar la primera pedra el proper dia 26. D’una banda, la junta de govern aprovarà demà inicialment el projecte constructiu per a la prolongació del carrer Francesc Bordalba i Montardit, ubicat al SUR 42, fins a connectar amb el carrer Almeria, als Mangraners. I per altra banda, la setmana que ve donarà llum verda a la licitació de la prolongació i desdoblament de l’avinguda Víctor Torres, que passarà de dos a quatre carrils i serà el principal accés a Torre Salses, segons va confirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa.
Va recordar que aquests vials estan previstos des de fa molt temps i va apuntar que a Francesc Bordalba està projectat un futur nou aparcament per al cementiri. Així mateix, va destacar que la promotora del parc comercial, Promenade, va posar a disposició de la Paeria els 9,2 milions d’euros que costaran els treballs per a la seua construcció i millorar així l’accés a la nova zona de creixement comercial i residencial.
En aquest sentit, l’ajuntament ha posat a la venda setze parcel·les d’entre 500 i 600 metres quadrats a la zona de Torre Salses destinades a habitatges unifamiliars. Uns terrenys que són de titularitat municipal als carrers Josep Betriu i Josep Maria Minguella, que tenen un cost de 42.646 i 49.995 euros.
ERC: “Les obres del parc comercial no poden començar el dia 26”
ERC alerta que “les obres del centre comercial de Torre Salses no es poden executar abans que les obres dels vials d’accés, que no tenen ni tan sols aprovats definitivament els projectes”. Argumenta que així ho indica la normativa urbanística, el conveni entre la Paeria i Promenade i la llicència de construcció. Sobre aquesta última, detalla que estableix que “la construcció dels edificis no residencials estarà subjecta a la prèvia posada en servei” de la prolongació dels vials Víctor Torres i Francesc Bordalba i Montardit. Afegeix que es preveu, com a excepció, que es puguin executar simultàniament la construcció del centre comercial i els accessos si la promotora aporta una garantia equivalent al cost dels vials. ERC estima que els tràmits per començar els accessos no estaran llestos abans d’entre 4 i 6 mesos.