HABITATGE
La PAH denuncia un suposat assetjament immobiliari de la Sareb, que ho nega
Els activistes diuen que “imposa pujades de lloguer abusives” en quatre blocs. L’entitat respon que ofereix arrendaments bonificats a vulnerables
Una vintena de membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) van ocupar ahir les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per denunciar que els veïns d’almenys quatre blocs d’habitatges de lloguer pateixen assetjament immobiliari per part de la Sareb. Unes acusacions que aquesta empresa pública va rebutjar. Els edificis estan als barris del Clot, Pardinyes i Universitat i sumen més de 150 habitatges. Des de la PAH van assegurar que “els seus inquilins són vulnerables i estan rebent condicions abusives i pujades de preu de fins al 50%”. Un fet que es produeix “en ple procés perquè aquests blocs passin de la Sareb a Casa47”, l’entitat estatal per gestionar habitatge públic. Per això, la PAH considera que aquestes famílies “poden quedar excloses d’un lloguer assequible” i hi ha altres pisos de la Sareb que no està previst que passin a ser de Casa47, “la qual cosa les exposa a la privatització”. La PAH va informar que el director d’Habitatge, David Freixa, es va comprometre a traslladar les seues peticions, obrir una taula de negociació local “per evitar la privatització dels actius de la Sareb que no passin a ser de Casa47” i garantir que el traspàs d’actius es faci “sense pujades de preu ni clàusules abusives”. Per la seua part, un portaveu de la Sareb va assenyalar que quan detecten famílies vulnerables en pisos de la seua propietat “se’ls ofereix un lloguer social d’acompanyament”, que estableix, entre altres condicions, “que el seu preu no pot superar el 30% dels ingressos familiars”. Tanmateix, “si els ingressos superen el llindar de vulnerabilitat, s’ha de revisar el preu del lloguer, ja que no s’aplica aquesta bonificació”. Un fet que, segons la mateixa Sareb, podria ser la raó de les denúncies de suposades pujades abusives de la PAH. Tanmateix, va remarcar que aquesta mesura, “malgrat estar prevista, mai no s’ha aplicat”, i va dir que a la província tenen 270 lloguers d’aquest tipus.