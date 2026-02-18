TRIBUNALS
Reclamen 1,2 milions a un cirurgià plàstic per danys a una actriu
El va demandar una jove lleidatana, Blanca Espino, que ha patit un calvari d’intervencions durant 10 anys. Ahir va tenir lloc la primera sessió del judici civil
Un jutjat de Barcelona va acollir ahir la primera sessió del judici civil contra el cirurgià plàstic per la demanda interposada per l’actriu lleidatana Blanca Espino, que li reclama gairebé 1,2 milions d’euros per suposada mala praxi. La intèrpret, com ja va informar aquest diari el juliol passat, s’ha hagut de sotmetre a vuit operacions (amb uns altres quatre metges) per intentar reparar les seqüeles derivades de l’actuació del metge demandat, en un cas que va avançar La Vanguardia. Tot això li ha provocat seqüeles físiques i psíquiques i “un lucre cessant ja que no ha pogut continuar amb la seua activitat professional”, segons va explicar ahir la seua advocada, Carmen Balfagón.
La demanda afirma que l’actriu va acudir al cirurgià per a una operació que no revestia dificultat. Es tractava de resoldre un petit sobrant de teixit que li havia quedat després d’una cirurgia a què es va sotmetre per un desgast ossi mandibular. La intèrpret es va sotmetre a una primera cirurgia amb el metge ara demandat i el resultat va ser pèssim, ja que segons la demanda va quedar “sense sensibilitat al mentó, a l’haver estat llimat en tota la seua extensió”. Després el cirurgià li va injectar Trigon Depot (un corticoesteroide) “als laterals del mentó per inflamació”. Segons va explicar a aquest diari la mare de la Blanca, això ho va fer sense consentiment. El cirurgià li va fer cinc operacions que van causar seqüeles físiques i psíquiques molt greus que posteriorment van intentar reparar uns quatre metges amb vuit operacions.
En la vista d’ahir va declarar l’acusat, que va negar que hi hagués mala praxi i va dir que el resultat va ser responsabilitat de la demandant. També van intervenir els facultatius que posteriorment van operar la demandant. Es preveu una segona sessió per a mitjans de març en la qual declararan pèrits de les dos parts. La jutge va declinar que Blanca Espino declarés.
Condemnat dos cops i absolt un altre en més casos a Lleida
Aquest cirurgià ha estat condemnat almenys dos vegades a Lleida. El 2017, va acceptar indemnitzar amb 19.400 euros una dona que el va denunciar per les seqüeles que va patir després de sotmetre’s a un retoc estètic a la cara. El 2018, l’Audiència el va condemnar a un any i sis mesos de presó i el mateix període d’inhabilitació per a l’exercici de la seua professió per un delicte de lesions per mala praxi en una operació d’estètica a una dona a la qual va causar 20 perforacions a l’intestí i va deixar amb greus seqüeles que la van obligar a passar dos mesos a l’UCI. En canvi, va ser absolt de la suposada negligència en el postoperatori d’una abdominoplàstia a una lleidatana. La Fiscalia sol·licitava sis mesos de presó, sis d’inhabilitació i que pagués una indemnització de 220.900 euros.