SANITAT
El Santa Maria reforma els edificis en desús per tenir més consultes
N’habilita disset al vell CAP i despatxos fora de l’hospital per cedir espai assistencial. També reformarà les façanes per millorar la climatització
Amb l’objectiu de guanyar espais assistencials, l’hospital Santa Maria recuperarà pròximament dos edificis històrics del seu recinte que estaven en desús. D’una banda, ja estan en fase avançada les obres de restauració de l’antic CAP, ubicat al centre dels jardins. S’hi estan habilitant disset noves consultes i quatre despatxos que es podran transformar en consultes si és necessari, segons va detallar una portaveu del centre. Els treballs compten amb un pressupost d’1.998.426 euros.
D’altra banda, l’empresa pública que gestiona l’hospital, GSS, va licitar la setmana passada la reforma interior d’una part dels edificis noucentistes que donen accés al recinte des de l’avinguda Rovira Roure. Amb una partida de 498.721 euros, s’actuarà a l’ala ubicada a la dreta (des de Rovira Roure) de l’arc d’accés, on abans hi havia el centre de rehabilitació ambulatòria del Segrià (CRAS). Es tracta de l’última part que queda per reformar del conjunt, que també acull el centre de salut mental Segrià i el centre d’atenció a drogodependències (CAS).
En aquest edifici centenari de planta baixa està previst ubicar una sala polifuncional de 113 metres quadrats amb diverses taules i cadires per a usos administratius, així com dos despatxos i una sala de formació. “Ens permetrà buidar tots els espais administratius de l’edifici principal i cedir-los als professionals sanitaris per a l’atenció de les persones”, va explicar el gerent de l’hospital, Alfons Segarra. El Santa Maria ja va traslladar una part de l’àrea administrativa a una nau a Cappont fa dos anys, la qual cosa ha permès ampliar la unitat d’Urgències de salut mental.
D’altra banda, GSS també ha tret a concurs aquest mes les obres de rehabilitació energètica de l’envoltant tèrmic de l’edifici principal del Santa Maria, la qual cosa implicarà una reforma integral de les façanes. Amb un pressupost de 738.261 euros, es reformaran primer 1.640 m2 de les façanes que ho necessiten amb més urgència.
Així mateix, l’hospital ha contractat recentment obres d’impermeabilització de tota la coberta de l’UCI, on es van haver de tancar temporalment dos boxs a l’aparèixer goteres.