La discoteca Biloba de Lleida assegura que ja disposa de bus entre maig i setembre
Respon d’aquesta manera les declaracions del grup municipal de Junts, que va instar el govern de la Paeria a fer complir aquesta obligació
Un responsable de la discoteca Biloba de Lleida, ubicada al carrer Ivars d’Urgell, al peu de l’Ll-11, va assegurar aquest dimecres que ja disposen d’un servei d’un autobús per als seus usuaris de maig a setembre. Va assenyalar que per a esdeveniments puntuals en altres mesos no l’ofereixen, però sí dins de la seua temporada habitual d’obertura. La llicència per a aquest establiment està vinculada precisament a tenir en marxa aquest servei.
El portaveu de Biloba respon d’aquesta manera les declaracions del grup municipal de Junts, que va instar el govern de la Paeria a fer-los complir aquesta obligació. Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que la nova línia de bus nocturn ha de ser complementària de la implantada per la discoteca. Així mateix, el responsable del local va assenyalar que també han mantingut reunions amb la Guàrdia Urbana i han habilitat un carril taxi per facilitar l’accés d’aquests vehicles.
Lleida
Bus nocturn N1 de Lleida: com arribar a Biloba, mapa i horaris de la nova línia
JOSEP RIBA SALVANY
Els usuaris dels autobusos urbans de Lleida demanen augmentar freqüències, horaris i més línies
Augmentar les freqüències i els horaris de matí i tarda, crear noves línies, que hi hagi recorreguts més directes i ràpids en punts clau de la ciutat i millorar les parades. Aquestes són, per ordre de preferència, les propostes que els ciutadans fan a la Paeria per millorar el servei d’autobusos urbans a través d’una enquesta online i els tallers participatius que va fer al llarg de l’any passat, en les quals també s’inclouen idees per incrementar els usuaris de transport públic.
La sol·licitud d’augmentar les freqüències ha estat la que més suports ha rebut. Concretament, els ciutadans demanen que es millorin especialment les de les línies L1 (Interior); L2 (Ronda-Hospitals); L3 (Exterior-Hospitals); L5 (Cappont-Arnau de Vilanova); i L8 (Balàfia-Clot-Centre), ja que són les que consideren que estan “per sota de la mitjana” en aquest aspecte.
Sobre l’increment dels horaris al matí i a la tarda, les línies en les quals es reclama que s’apliqui aquesta millora són l’L1, L3 i L5; línies que, juntament amb l’L6 (Mercat Bordeta-Agrònoms Tanatori), L8 i L10 (Gran de Llívia-Caparrella), també plantegen que facin recorreguts més directes i per punts clau de la ciutat i els barris que cobreixen.
Pel que fa a la demanda de crear noves línies i ampliar la cobertura de les ja existents, els ciutadans proposen que aquesta última millora se centri en l’L1, L3, L5, L8 i L10. Per últim, la millora de les parades i l’accessibilitat en general s’hauria de centrar en les línies L3, L5, L6, L8 i L10.
L’enquesta també recull l’opinió dels usuaris potencials del transport públic, i no és bona. De fet, suspenen totes les categories que ha dissenyat per valorar el servei. La que té la nota més baixa és la freqüència de pas amb un 3,7 sobre 10, que afecta totes les línies tret de l’L1 i l’L2. La segona més mal valorada és la cobertura a tots els barris de Lleida amb un 3,9 i només “salven” l’L5.
Tant la connexió entre barris com amb altres modes de transport tenen la mateixa valoració, un 4,2, mentre que l’accessibilitat de les parades s’emporta un 4,3. Finalment, les qualitats que voregen l’aprovat són el temps de viatge, amb un 4,7, i el confort i seguretat, amb un 4,8.