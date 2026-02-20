Ajuts al lloguer de 250 euros mensuals per a joves a Catalunya a partir de l'1 de març
La Generalitat obre la convocatòria del Bo Lloguer Jove amb 29 milions d'euros per a menors de 35 anys residents a Catalunya
La Generalitat de Catalunya obrirà entre l'1 i el 15 de març una nova convocatòria del Bo Lloguer Jove, la línia de suport econòmic destinada a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer entre la població més jove. L'ajuda consisteix en 250 euros mensuals durant dos anys, amb un pressupost total de 29 milions d'euros. Podran sol·licitar aquesta prestació els menors de 35 anys amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d'un contracte d'arrendament d'un habitatge o d'una habitació i que disposin d'ingressos regulars.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha fet l'anunci aquest dijous durant una visita a Montcada i Reixac, on ha inspeccionat una promoció de 32 habitatges dotacionals de nova construcció. Paneque ha subratllat que els joves són el col·lectiu amb més dificultats per emancipar-se i accedir a un habitatge digne, i ha defensat que iniciatives com el Bo Lloguer Jove "ajuden a construir futur". La consellera ha instat les persones interessades a "registrar-se ràpidament" un cop s'obri el termini, atès que els ajuts s'atorgaran per ordre d'arribada de les sol·licituds.
Acompanyada de l'alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, la responsable d'Habitatge ha destacat que l'actual executiu català està desplegant més recursos que mai al voltant de l'habitatge, amb l'objectiu de garantir un dret bàsic que actualment no està a l'abast de nombroses famílies catalanes.
Requisits per accedir al Bo Lloguer Jove
Per beneficiar-se d'aquesta ajuda, cal ser menor de 35 anys i tenir residència legal acreditada a Catalunya. L'habitatge o habitació llogada ha de constituir la residència habitual i permanent durant els dos anys que dura la prestació econòmica. A més, les persones sol·licitants han de ser titulars del contracte de lloguer i disposar d'una font regular d'ingressos que els permeti fer front al pagament del lloguer.
Quant als límits d'ingressos de la unitat de convivència, aquests han de ser iguals o inferiors a 2,778442 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) si corresponen a l'exercici fiscal de 2024; 2,697518 vegades l'IRSC si corresponen a 2025, o 2,618949 vegades l'IRSC si corresponen a 2026.
Preus màxims del lloguer per rebre l'ajuda
Per poder optar a la subvenció, el lloguer mensual no pot superar uns llindars establerts segons la ubicació geogràfica. A l'àrea metropolitana de Barcelona el preu màxim serà de 900 euros per habitatges complets i de 450 euros per habitacions. A la resta del país, els límits oscil·len entre 600 i 750 euros per habitatge i entre 300 i 400 euros per habitació, en funció de la zona específica.
Com i on presentar la sol·licitud
Un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'obertura del període de sol·licituds, aquestes es podran tramitar exclusivament per via electrònica. Els canals habilitats inclouen el web de Tràmits de la Generalitat, les borses integrades a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, les oficines locals d'habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com les dependències de la mateixa Agència i dels seus serveis territorials distribuïts arreu del país.