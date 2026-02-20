Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Lleida per un delicte contra la salut pública i dues agressions sexuals amb ‘submissió química’

Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Lleida per un delicte contra la salut pública i li imputen dues agressions sexuals amb ‘submissió química’
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres un home, de 43 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i dues agressions sexuals.
Segons explica la policia, la detenció és el resultat d'una investigació, iniciada a principis d'aquest any, després de tenir coneixement que un home es podria dedicar a la venda de substàncies estupefaents a Lleida.
Davant d'aquesta informació, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Lleida van iniciar diversos dispositius de seguiment al sospitós, un home amb antecedents per salut pública i altres delictes, fet que va complicar la investigació davant la seva perícia i coneixements a l'hora d'evitar els seguiments.
Els dispositius de seguiment fets durant aquest mes de febrer, espaiats en el temps per evitar ser descoberts, van permetre constatar que l'investigat realitzava les transaccions habitualment a la via pública, des del seu vehicle o bé en alguna ocasió al seu domicili, després de contactar amb els compradors, als quals els venia dosis de cocaïna per l'autoconsum.
Finalment, el passat dimecres es va muntar un dispositiu de vigilància i, després d'intervenir a un comprador dos embolcalls amb 2,29 grams de cocaïna, es va detenir al carrer Hospitalers de Sant Joan de Lleida el sospitós que portava 7 embolcalls amb 6 grams de cocaïna preparats per una venda imminent.
Posteriorment, es van fer tres entrades i perquisicions en tres habitacions que el sospitós tenia llogades, ubicades als carrers Alfred Perenya i Valentí Almirall de Lleida i travessera del Segrià d’Alcarràs, on es van intervenir quatre bosses amb 132'54 grams de cocaïna, 3 blisters d’un medicament del grup de les benzodiazepines, una màquina per embassar al buit i estris per embolcallar la droga en mono dosis.
De la investigació s'ha després que el detingut, presumptament, també és l'autor de dues agressions sexuals comeses a finals del passat mes de gener on, després de convidar a consumidores habituals al seu domicili per consumir drogues, se'n aprofitava d'elles quan perdien la consciència amb la modalitat coneguda com submissió química.
El detingut, amb antecedents, ha passat aquest matí a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.