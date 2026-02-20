INFRAESTRUCTURES
Estrena de l’estació de busos el 28
L’alcalde va dir ahir que la terminal serà inaugurada aquest dia, l’últim dissabte de febrer. Va reconèixer que la posada en marxa pot causar “una mica més de moviment extraordinari” de trànsit
La nova estació d’autobusos de Lleida ja té data d’inauguració: el dissabte 28 de febrer. Un anunci que va fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, als micròfons de Cadena SER Lleida i que posarà punt final a gairebé dos anys d’obres, amb una inversió de 40 milions d’euros, i suposarà la “jubilació” del vell baixador del carrer Saracíbar després de més de mig segle d’activitat. De fet, la nova estació ja estava pràcticament acabada ja fa unes setmanes i a començaments de mes tècnics de la Generalitat i la Paeria van fer proves d’entrada i sortida de busos de la terminal per comprovar si la regulació semafòrica funcionava degudament i com afecta el trànsit de Príncep de Viana, que és una de les vies més congestionades de Lleida.
Les obres de la nova terminal van començar el maig del 2024 i la característica més cridanera és que s’ha aixecat aprofitant l’edifici modernista dels Docs. L’entrada principal donarà a la plaça Ramon Berenguer IV, a escassos metres de la terminal de trens, i també hi haurà un accés per als vianants alternatiu per Comtes d’Urgell.
Sobre les afectacions que pot generar la nova estació a la mobilitat a la zona, Larrosa va reconèixer que “hem de ser prudents, perquè està en un dels punts més crítics de la ciutat”. Va remarcar que “les proves han anat bé, s’han adoptat mesures i un sistema semafòric regula les entrades i sortides”, però que “és possible que hi hagi una mica més de moviment extraordinari”. En aquest sentit, l’alcalde va avançar que de cara a un futur immediat “el carrer Roger de Llúria ha de jugar un paper clau, ja que una de les nostres obsessions en el marc del pla de l’estació és que Adif obri la porta nord de l’estació i faciliti l’accés a la terminal per aquesta via”. El paer en cap a afegir que “s’hauria de poder arribar amb taxi per Roger de Llúria i accedir a les estacions per la passarel·la, però la idea de futur és que s’hi habiliti una altra porta principal directa a l’estació”.
Val a recordar que quan es va remodelar tot l’entorn de l’estació per cobrir les vies i perquè pogués tenir alta velocitat, fa més de 20 anys, ja es va plantejar habilitar una entrada per Pardinyes.
Canvis a l’L10 per les obres de Comtes d’Urgell
La Paeria va modificar ahir el recorregut de la línia L10 (Llívia-Caparrella) d’autobusos per les obres de Comtes d’Urgell. El canvi afectarà els que van direcció Caparrella, ja que s’anul·len les parades de Comtes d’Urgell, Estació Renfe i Audiència. A canvi, pararan a les de Baró de Maials-Camí de Corbins i passarel·la Camps Elisis.