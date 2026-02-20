ENSENYAMENT
Mantenen les vagues de docents per al 18 i 20 de març a Lleida
Reunió sense acord entre sindicats i Educació, que continuaran negociant la setmana que ve. La concertada diu que perdrà 165 grups en sis anys
Els sindicats educatius veuen “absolutament insuficient” i fins i tot “ofensiva” la proposta plantejada per Educació d’incrementar el complement salarial específic dels docents en uns 1.500 euros en 4 anys (entre 105 i 108 euros bruts al mes en 14 pagues). Així ho van valorar els representants sindicals ahir, després d’una reunió amb responsables del departament en la qual van reafirmar la seua voluntat de portar a terme vagues la setmana del 16 al 20 de març. Es plantegen de forma escalonada per zones, i a Lleida (i la Catalunya Central) es faria el dimecres 18, a més del dia 20, quan hi hauria una aturada a tot Catalunya. S’afegirien a la del passat dia 11, quan més de 5.000 persones es van manifestar a Lleida.
Segons els sindicats, Educació hauria reconegut que la seua proposta és “insuficient” i els ha convocat a tres taules de negociació de dimarts a dijous que ve per proposar-los millores. Fonts del departament van assenyalar que no s’aixecaran de la taula i continuaran negociant.
Els sindicats demanen doblar el seu complement específic, la part del sou que correspon al departament. Significaria una pujada d’entre 700 i 800 euros mensuals, més d’uns 8.000 a l’any, però van indicar que es tracta d’una “proposta de màxims” que estan disposats a negociar. En qualsevol cas, van valorar que el plantejament actual significa “poc més de 25 euros mensuals”, fet que van qualificar d’“inacceptable” i “irrisori”.
Per la seua part, l’escola concertada va assegurar que perdrà prop de 165 grups en sis anys si s’aplica la proposta de renovació dels concerts que els ha plantejat el departament. En un comunicat, les patronals que representen el sector van afirmar que s’aplica un “criteri nou i no comunicat anteriorment” que suposa la “no recuperació” de concerts en grups dels primers cursos de Primària i ESO que en algun moment no havien omplert. També van lamentar que es perdrien més de 300 llocs de treball. Sobre això, fonts del departament d’Educació van apuntar que s’ha seguit el mateix procediment que en els últims anys.