EQUIPAMENTS
La Paeria instal·la plaques en cinc edificis per donar llum a divuit pisos socials
L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) ha iniciat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en cinc dels seus edificis que serviran per proveir-los d’energia neta i ajudar divuit famílies vulnerables allotjades en habitatges de la seua propietat. Ahir estaven ultimant la instal·lació de les plaques al dipòsit municipal de vehicles del polígon industrial El Segre, que tindrà una potència màxima de 22,8 quilowatts, i en les properes setmanes faran el mateix a la Casa de Fusta (39 kwp), als números 10-12 i 29-31 del carrer Cavallers (22,8 i 17,4 kwp respectivament) i a l’1-3 del carrer Eduard Velasco de Cappont (16,2 kwp). Per la seua banda, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va visitar ahir els treballs al dipòsit municipal de vehicles i va detallar que totes aquestes instal·lacions comptaran amb bateries per emmagatzemar electricitat amb una capacitat de 70 kilowatts-hora (kWh). Va afegir que l’energia obtinguda es repartirà entre divuit habitatges propietat de l’EMAU repartits pel Centre Històric, Cappont i Pardinyes i comptaran amb 1 kW de potència per unitat i que comportarà “un estalvi d’entre 200 i 300 euros anuals a la factura de la llum”. El pressupost total d’aquesta instal·lació és de 130.009,5 euros més IVA i ha rebut una subvenció dels fons europeus Next Generation de 69.035 euros.