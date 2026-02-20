SUCCESSOS
La Policia confirma que rellevarà el comissari de Lleida “tan aviat com pugui”
El procés de reemplaçament de Royo està tancat a falta d’avalar-ho la nova cap
“Els tràmits segueixen endavant, i es resoldrà com més aviat millor”, van confirmar a SEGRE fonts oficials de la Direcció General de la Policia en relació amb el procés de relleu d’Antonio Royo Subías com a comissari provincial del cos a Lleida.
Royo, qui el 2003 va ser condemnat per assetjar sexualment una agent al seu comandament a l’UIP (Unitat d’Intervenció Policial, antidisturbis) de Guipúscoa, va prendre possessió provisional d’aquest lloc el 9 de desembre per decisió del ja ex-DAO (director adjunt operatiu) del Cos Nacional de Policia, José Ángel González, qui va dimitir dimarts després de conèixer-se que un jutjat de Madrid l’investiga com a presumpte autor d’una violació.
Royo va ser cessat el 16 de desembre mitjançant una resolució firmada per González, tot i que uns dies després el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre aquesta ordre al considerar que no tenia base argumental.
La interlocutòria del TSJC, contra la qual la Policia va presentar un recurs que el magistrat ponent té sobre la taula per resoldre, oferia a la direcció general de la Policia un pla B: activar un concurs de lliure designació per cobrir la plaça de comissari provincial de Lleida amb un titular, la qual cosa obligaria a rellevar Royo per ocupar-la de manera provisional.
Els tràmits d’aquest procés van acabar el dissabte passat, dia 14 de febrer, encara que la resolució final és competència del DAO. Aquest lloc l’ocupa de manera accidental, fins que sigui nomenat un nou DAO, la comissària Gemma Barroso, subdirectora de Recursos Humans del cos, que és el departament que ha tramitat l’expedient.
“Que el DAO hagi dimitit no vol dir que s’aturin els tràmits. El nomenament del nou comissari segueix el seu curs i es resoldrà com més aviat millor. No quedarà paralitzat”, van remarcar les mateixes fonts.
D’altra banda, la Junta de Seguretat Local de Lleida ciutat ha estat convocada per al dimarts vinent, 24 de febrer. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar al desembre que no hi assistiria si hi anava Royo.
En un altre ordre, la Policia va oferir ahir protecció a la víctima de la suposada violació del ex-DAO. La víctma la va acceptar. El cas ha provocat una gran polèmica i l’oposició ha demanat la dimissió de Marlaska.