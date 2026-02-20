MOBILITAT
El projecte LABici amplia la flota i suma deu nous voluntaris
El projecte municipal LABici, que consisteix a oferir un servei de préstec de bicicletes restaurades als ciutadans que ho sol·licitin, ha ampliat la flota amb deu nous vehicles que ja estan en mans d’una desena de voluntaris. En total, la flota disposa de trenta bicis en préstec actiu i deu més de vinculades al programa 1 mes sense el teu cotxe, que consisteix que durant un mes deu voluntaris han de fer els seus desplaçaments en transport públic, bicicleta o a peu. En l’acte d’entrega de les noves deu bicicletes de LABici, la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, i l’edil de Joventut, Xavi Blanco, van destacar que, des de la posada en marxa del projecte, els voluntaris han fet 38.000 quilòmetres i han contribuït a l’estalvi de 7 tones de CO2. Van destacar que, des que es va crear, LABici ha rebut més d’un centenar de sol·licituds i té una llista d’espera activa i que la majoria de persones que no han renovat el préstec ho han fet perquè han adquirit una bici pròpia, la qual cosa evidencia “l’èxit” del programa.