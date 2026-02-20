COMERÇOS
El vent limita el primer dia del Mercat de la Zona Alta
Bona afluència fins al migdia, però va haver de seguir dins de les botigues . Acaba avui amb parades davant els negocis
La Zona Alta va donar inici ahir a una nova edició del seu tradicional Mercat de les Rebaixes amb la participació de més de 25 comerços que van muntar parades davant dels establiments i a la plaça Ricard Viñes amb els seus últims productes amb descomptes de la temporada d’hivern, a més d’altres que van habilitar espais dins de les botigues. Malgrat que hi va haver una bona afluència de persones fins al migdia, el fort vent va obligar a desmuntar les parades exteriors abans del previst. Tanmateix, el Mercat va continuar dins dels comerços durant tota la tarda i tanca la 24 edició avui amb la previsió de poder tornar a posar parades a l’exterior, arran de les bones prediccions meteorològiques. Tanmateix, com ja estava previst, avui no hi haurà parades a Ricard Viñes. Una de les poques comerciants que seguia a la plaça a primera hora de la tarda d’ahir era Maite Pou, responsable de la botiga La Mainada. “Som de la Bordeta i estem molt contents amb el Mercat perquè ens ajuda a donar-nos a conèixer, però aquest any hem tingut mala sort”, va explicar. Una altra comerciant, responsable de MarLau Jewelry de Camarasa, va afirmar que “el matí ens ha anat bé, però el vent ens ha obligat a recollir abans”. Les dos van demanar poder seguir avui al Mercat, però des de l’associació van explicar que no és possible tornar a ocupar Ricard Viñes per motius logístics.
Campanya ‘bona’ sobretot els primers deu dies
“El Mercat serveix als comerciants per liquidar les rebaixes i començar la nova temporada”, va explicar una portaveu de l’associació de comerciants de la Zona Alta, que va valorar que han viscut una campanya similar a la d’anys anteriors, amb una bona quantitat de vendes durant els primers deu dies, malgrat que “la meteorologia marca la nostra temporada, i les pluges i el mal temps de les últimes ens han perjudicat”, va explicar.