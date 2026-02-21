Acusat de vendre cocaïna a dos dones i drogar-les per violar-les
Els Mossos sospiten que l’arrestat les va agredir sexualment quan perdien la consciència, en un cas de submissió química. Li troben 138 grams d’aquesta droga
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un home de 43 anys acusat de vendre cocaïna a dos dones al seu domicili i aprofitar que perdien la consciència per violar-les, en el que es coneix com submissió química. L’home, amb antecedents per drogues i altres delictes, va ser arrestat com a presumpte autor de dos agressions sexuals i un delicte contra la salut pública. Li van trobar 138 grams de cocaïna.
El cas ha estat portat per la Unitat d’Investigació dels Mossos al Segrià. Les investigacions es van iniciar a començaments d’any després de tenir coneixement que un home podria estar dedicant-se a la venda de substàncies estupefaents a la capital del Segrià. Davant d’aquesta informació, els investigadors van portar a terme diversos dispositius de seguiment al sospitós, un home amb antecedents per salut pública i altres delictes, la qual cosa va complicar la investigació arran de la seua perícia i coneixements per esquivar-los. Es van efectuar al febrer, en diverses dates per evitar ser descoberts i van permetre constatar que l’investigat portava a terme les transaccions habitualment a la via pública, des del seu vehicle o en alguna ocasió al seu domicili, després de contactar amb els compradors, a qui els venia dosis de cocaïna per a l’autoconsum. Finalment, dimecres passat van muntar un dispositiu de vigilància i, després d’intervenir en un comprador dos embolcalls amb 2,29 grams de cocaïna, el van detenir al carrer Hospitalers de Sant Joan. El van escorcollar, trobant set embolcalls amb sis grams de cocaïna preparats per a una venda imminent. Posteriorment, van fer tres escorcolls en tres habitacions que el sospitós tenia llogades, ubicades als carrers Alfred Perenya i Valentí Almirall de Lleida i Travesera del Segrià d’Alcarràs, on van trobar més cocaïna i benzodiazepines (vegeu el desglossament).
Van trobar benzodiazepines en els escorcolls als seus domicilis
De la investigació portada a terme pels Mossos es desprèn que el suposat traficant seria l’autor de dos agressions sexuals comeses al gener. Segons els investigadors, després de convidar consumidores habituals al seu domicili per consumir drogues, se n’aprofitava quan perdien la consciència amb la modalitat coneguda com submissió química (l’administració de substàncies psicoactives a una persona sense el seu coneixement o aprofitant-se del seu estat de vulnerabilitat per anul·lar la seua voluntat i cometre delictes). De fet, en l’escorcoll que van fer en tres habitacions dels tres pisos en els quals residia, van trobar quatre bosses amb 132,54 grams de cocaïna i tres blísters d’un medicament del grup de les benzodiazepines. Concretament Rivotril (clonazepam), un fàrmac benzodiazepínic amb propietats anticonvulsivants, sedants i ansiolítiques.