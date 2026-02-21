SUCCESSOS
Dos baralles amb ganivets entre clans al Barri Antic
En una hi va haver tres ferits, un d’evacuat a l’hospital Arnau. En l’altra, els integrants portaven pals i armes blanques
Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir ahir per dos baralles amb desenes de persones implicades que van tenir lloc amb poques hores de diferència al Centre Històric de Lleida. De la primera, els cossos policials van rebre l’avís cap a les 17.00 hores d’una baralla entre dos grups a la plaça del Dipòsit. A causa de l’aldarull, en el qual alguns dels participants portaven pals, tres persones van resultar ferides. Una va haver de ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova “amb el cap obert”, segons fonts policials.
Hores després, cap a les deu de la nit, es va produir una altra baralla entre dos grups amb unes 60 persones implicades, segons fonts pròximes. També portaven pals així com ganivets llargs i armes blanques. Fins al lloc es van tornar a activar més patrulles, que ja eren presents des de la primera batalla campal, i que tenien previst quedar-se durant la nit per evitar més incidents. Els implicats, fins i tot, havien preparat munts de pedres amb restes de runa i altres objectes per tirar-se entre si. Els agents també van decomissar una espasa. Per la seua part, veïns del barri van denunciar que aquest tipus d’incidents es produeixen habitualment i van tornar a reclamar un reforç en la seguretat. El cap de setmana passat ja hi va haver una altra baralla.