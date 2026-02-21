COMERÇ
“Internet fa mal, però els nostres clients tornen perquè els donem un tracte especial”
Rosabel i Montse, fundadores del Mercat de la Zona Alta, fan balanç 36 edicions després
“Divuit anys enrere, vam anar botiga a botiga explicant que havíem de fer un Mercat de les Rebaixes, igual que a l’Eix”, recordaven ahir Rosabel Trench i Montse Molins, comerciantes que van obrir camí en l’associacionisme de la Zona Alta a l’unir totes les seues organitzacions comercials en una entitat. “Vam celebrar la primera edició el dijous 14 de febrer del 2008 i va ser un gran èxit, tots els comerços vam muntar parades a Ricard Viñes i la plaça va estar plena tot el dia”, explicava Molins des de la parada a l’exterior de la seua botiga, Pinocchio, una de la trentena que no han deixat de participar en el Mercat. La iniciativa que “ens ajuda a rematar la temporada amb descomptes de fins el 70%”, va tancar ahir la seua 36 edició. En una altra parada, la de la botiga Xabel·la, van assenyalar que “el segon dia està anant molt millor, el vent respecta més que ahir”.
Malgrat que internet i les grans superfícies “han afectat el comerç local”, les comerciantes van coincidir que “el nostre avantatge és que aquí no hi ha franquícies i els comerços són nostres, donem un tracte especial als clients i acostumen a tornar”, va explicar Trench també des de la parada de la seua botiga, La Percha. Molins va valorar que avui “costa mantenir l’associacionisme comercial, però encara existeix”, i Trench va afegir que “alguns comerços no volen associar-se però aprofiten la conjuntura del Mercat, crec que s’equivoquen”.