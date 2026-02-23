El Xalet dels Camps Elisis: una joia arquitectònica que ha estat teatre, bar i, fins i tot, discoteca
L'edifici noucentista és obra dels arquitectes Joaquim Porqueres i Francesc de Paula Morera i Gatell
El Xalet dels Camps Elisis de Lleida és una construcció noucentista centenària que aviat revertirà el procés de degradació que pateix des del tancament de l'última concessió. L'edifici, dissenyat pels arquitectes Joaquim Porqueres i Francesc de Paula Morera i Gatell, va ser inaugurat el 1926 i representa un exemple destacat de l'arquitectura civil de principis del segle XX a la capital del Segrià. Al llarg de la seva història centenària, ha acollit usos tan diversos com teatre municipal, cafè, espai firal, bar-restaurant, seu de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol i discoteca.
L'origen d'aquest espai emblemàtic es remunta al 1864, quan es va plantejar construir una casa rústica per fer les funcions de cafè o fonda. Finalment, el 1865 es va bastir una senzilla caseta de fusta xapada amb zenc de 10 metres de llargada per 5 d'amplada, formant tres arcades que sostenien el sostre. Aquella primera construcció, que tenia cuina, va permetre oferir menjars i celebracions als visitants del parc i va funcionar en paral·lel al Teatre dels Camps Elisis.
La situació de l'edifici es va tornar precària a principis del segle XX i, quan el 1902 es va decidir enderrocar el teatre per construir-ne un de nou, també es va tombar el cafè, tot i que la nova construcció no es concretaria fins al 1924.
L'actual edificació va ser projectada per donar servei com a cafè del parc i per atendre els assistents al Teatre Municipal, aleshores situat a l'actual Pavelló Antorxa, així com als concerts de la glorieta.
A més de lloc d'aturada per als visitants del parc, també va funcionar com a espai d'esbarjo durant els entreactes i descansos de les representacions teatrals, quan el cafè s'omplia de gom a gom. Les obres van començar el 1924 i no es van completar definitivament fins al 1936, poc abans de l'esclat de la Guerra Civil.
Del teatre a la discoteca River
El conflicte bèl·lic va marcar un punt d'inflexió per al conjunt dels Camps Elisis. El teatre va quedar molt malmès durant la contesa i el 1938 va baixar definitivament el teló, arrossegant també el tancament del xalet. A partir d'aquell moment, l'edifici va experimentar diverses transformacions per adaptar-se a usos molt dispars. Ha funcionat com a espai per a actes socials, recinte firal, seu de la Fecoll, bar-restaurant i local de lleure nocturn, i també ha estat objecte de diferents actuacions d'arranjament i restauració al llarg de les dècades.
L'última activitat que va acollir l'edifici va ser la discoteca River, que va tancar les portes el 10 de novembre del 2016 en finalitzar la vigència de la concessió municipal que tenia per al seu ús.
Des d'aleshores, el Xalet dels Camps Elisis ha patit un procés de degradació progressiva que ara, segons ha anunciat l'ajuntament, es revertirà properament. L'edifici forma part del catàleg patrimonial de Lleida i la seva recuperació permetrà restaurar una peça arquitectònica d'especial valor històric i cultural per a la ciutat.