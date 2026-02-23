URBANISME
Lleida rehabilitarà el Xalet dels Camps Elisis perquè aculli usos culturals i de lleure: “una oda al noucentisme”
Comptarà amb àrea de restauració i serà un espai “on els llibres i la lectura seran els protagonistes”. L’edifici noucentista compleix aquest any el centenari i la reforma durarà setze mesos
La Paeria va presentar ahir el projecte per recuperar el Xalet dels Camps Elisis, un edifici novecentista que aquest any compleix un segle i que portava tancat des del 2016. La intenció del govern municipal és que l’icònic edifici “recuperi els usos culturals” que tenia inicialment “amb espais de lleure i activitats formatives del gènere literari”, va dir l’alcalde, Fèlix Larrosa. Un enfocament similar a què té el Cafè del Teatre. No serà una biblioteca com tal, ja que “no compleix les dimensions necessàries, segons la Generalitat,” va assenyalar Larrosa, però que es convertirà “en un espai per a la cultura on els llibres i la lectura seran els protagonistes” i comptarà amb servei de restauració. El projecte està pressupostat en 2,5 milions d’euros i es finançarà amb fons del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i de la Paeria. La licitació de les obres es farà aquesta primavera i duraran 16 mesos.
L’arquitecte encarregat de la reforma, Jaume Terés, va explicar que dins dels treballs de rehabilitació es retiraran els vidres que tanquen l’edifici “perquè sigui un espai obert que interactuï amb els Camps Elisis”. Tanmateix, la nau central sí que tindrà un tancament per als mesos d’hivern. També s’habilitarà el vestíbul principal a la porta oest i l’escala que connecta la planta baixa amb la primera.
Terés va recordar que el Xalet es va construir en plena Renaixença catalana i que és un edifici icònic de l’estil noucentista. “El Xalet i el parc dels Camps Elisis en el seu conjunt són de les obres icòniques del període de transformació de Lleida després de la revolució industrial, juntament amb la demolició de les muralles, l’arribada del ferrocarril i l’expansió de la ciutat”, va destacar Terés. Va afegir que “recuperar el Xalet és recuperar el cor dels Camps Elisis i part de la memòria de la ciutat”.
Larrosa va recordar que l’edifici va ser dissenyat pels arquitectes Joaquim Porqueres i Francesc de Paula Morera i Gatell i que amb la seua rehabilitació “fem una oda al noucentisme”. Va remarcar que la reobertura del Xalet forma part “d’una estratègia conjunta amb el pla de lectura municipal i la nova biblioteca de la zona oest”, i que serà “un punt de trobada per a famílies i els ciutadans que vulguin gaudir del parc i de la cultura”.