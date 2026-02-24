EDUCACIÓ
Alumnes creen una app per donar suport a FormaOcupa
Cursen aplicacions web a la Caparrella. Facilitarà que expositors contactin amb assistents interessats en les seues ofertes
El saló de la Formació i Ocupació de Lleida, FormaOcupa, celebrarà a partir d’aquest dijous una nova edició en la qual comptarà amb una aplicació que permetrà als expositors contactar amb les persones que s’hagin interessat per les sortides professionals que ofereixen.
Es tracta de l’aplicació Formaocupa tracker, que ha estat dissenyada pels alumnes del segon cicle de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web de la Caparrella expressament per a aquest saló. Segons van explicar els professors del cicle Maria Àngels Cerveró i Josep Maria Flix, l’aplicació és per a mòbils i permetrà escanejar els codis QR de les entrades dels visitants que s’atansin als seus estands. El programa registra, a banda de les dades del públic, el dia i l’hora de la visita. Una vegada acabat el saló, l’organització podrà facilitar als expositors les dades de contacte recopilades mitjançant aquesta aplicació a les empreses que ho sol·licitin, sempre que els visitants acceptin cedir les seues dades. Així, “l’aplicació permet optimitzar la gestió de dades i donar als expositors informació personalitzada dels contactes fets al saló”, van destacar els docents.
Carreguen contra la presència de les Forces Armades al certamen
Les plataformes Desmilitarizem l’Educació i Aturem les Guerres van denunciar ahir que, un any més, l’Exèrcit serà present a FormaOcupa malgrat que el Parlament va aprovar fa 10 anys una moció que instava a vetar la seua assistència. Així ho va recordar el seu portaveu, Jaume Añé, en una protesta a la plaça Paeria, on va assegurar que estan parlant amb partits com Junts, ERC i la CUP perquè la Cambra catalana torni a tractar aquesta qüestió “i faci complir la moció”. Va afegir que dijous faran una protesta en la inauguració del saló.