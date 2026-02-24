Atribueixen 71 robatoris amb força al lladre empresonat per incendiar cases a l'Horta de Lleida
La delinqüència baixa un 5,5% a la ciutat el 2025 mentre les detencions dels Mossos arriben a xifres rècord amb 2.106 arrestos
Els Mossos d'Esquadra han atribuït 71 robatoris amb força al detingut per entrar a robar i incendiar habitatges a l'Horta de Lleida. La investigació policial, que ja ha estat traslladada als jutjats i a Fiscalia, ubica aquests assalts entre finals del 2022 i el juliol del 2024, moment en què va ser arrestat aquest home de 30 anys. La policia catalana manté oberta la investigació i preveu practicar noves detencions properament, tal com ha avançat l'inspector Xavier Ribelles, cap de l'Àrea Bàsica Policial del Segrià.
Durant la reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimarts, Ribelles ha presentat les dades de criminalitat del 2025 a Lleida, que mostren una caiguda del 5,5% dels fets delictius i un rècord històric de 2.106 detencions, un 4,7% més que l'any anterior. L'inspector ha subratllat que "mai a Lleida s'havien fet tantes detencions en un any", tot plegat perquè han augmentat els agents que patrullen la ciutat i, amb més recursos, s'ha pogut fer més feina de prevenció per evitar futurs delictes.
La ciutat va registrar 10.924 fets delictius l'any passat, una xifra equivalent als nivells de fa cinc anys. "Anem bé, perquè Lleida és una ciutat segura, però no ens conformen i volem que Lleida sigui encara més segura", ha assegurat el responsable policial en referència als objectius de futur.
Descens històric dels robatoris amb força a domicilis i establiments
Les estadístiques del 2025 reflecteixen una davallada significativa dels robatoris amb força, amb reduccions del 47,7% en domicilis (139 casos), del 28,4% en establiments comercials (101) i del 31,8% en empreses (45). Aquestes xifres representen un mínim històric per a la ciutat i, segons la policia, la detenció del lladre que operava a l'Horta ha contribuït decisivament a millorar la situació a la zona agrícola i rural del voltant de Lleida.
Els delictes contra el patrimoni han experimentat un descens global del 7% durant el 2025. Els robatoris a l'interior de vehicles, que s'havien disparat durant el mes de març, es van aconseguir reduir finalment un 11,6% gràcies a una major pressió policial sobre aquest tipus de delinqüència.
En sentit contrari, els robatoris amb violència i intimidació a l'espai públic van créixer un 5,9% l'any passat. Per fer front a aquesta situació, el grup d'agents de delinqüència urbana, coneguts popularment com a fures, va ser reforçat fins als 16 efectius, aconseguint un 15,63% més de detencions amb un total de 222 arrestos practicats per aquests fets.
Lleida, setena ciutat catalana en índex de criminalitat
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha valorat positivament la reducció dels fets delictius a la ciutat durant el 2025 i ha confirmat que la tendència es manté el 2026. "Lleida és la setena població catalana en índex de criminalitat, força per sota d'altres ciutats, i és la capital de demarcació amb menys criminalitat", ha afirmat el paer en cap durant la presentació de dades.
Larrosa ha tornat a reclamar mesures contra la multireincidència i ha revelat que 80 de les persones detingudes l'any passat van ser arrestades més de tres vegades, evidenciant la necessitat d'abordar aquest fenomen amb polítiques més contundents.
Augment de les sancions per incivisme i actuacions dels agents cívics
Pel que fa a l'incivisme, la Guàrdia Urbana va imposar un 81% més de sancions per incompliment de les ordenances municipals. En paral·lel, els Agents Cívics van efectuar unes 18.690 actuacions l'any passat a la ciutat, un 51% més que durant l'any anterior. La sala de guàrdia de la policia municipal va rebre 50.231 avisos el 2025.
Quant als serveis d'emergència, els Bombers van realitzar 4.686 serveis a la ciutat durant el 2025, dels quals 763 van correspondre a incendis, principalment en contenidors i habitatges. L'alcalde ha assenyalat que alguns d'aquests focs es van produir en infrahabitatges on no es tenia constància que hi visqués ningú i s'ha compromès a fer-ne "més seguiment" per evitar situacions de risc. Els Agents Rurals van fer 1.807 actuacions a Lleida, amb especial atenció als abocaments incontrolats.