POLICIA
Els agents de la Guàrdia Urbana de Lleida demanen a la Paeria una pujada salarial similar als mossos
El sindicat majoritari, després d’aconseguir un augment de 4.000 € a l’any
El sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de Lleida, Asigull, reclama a l’ajuntament que obri “de forma immediata” una “via seriosa i transparent” de negociació col·lectiva per actualitzar les retribucions del cos, al considerar que el recent acord retributiu dels Mossos d’Esquadra “obliga la Paeria a abordar amb urgència i responsabilitat una qüestió d’equitat que afecta directament la qualitat del servei de seguretat que reben els veïns”.
El pacte dels Mossos suposa un increment de 4.000 euros anuals per als agents de l’escala bàsica, una reducció de jornada a 1.580 hores anuals (unes cent menys) i millores en nocturnitat, caps de setmana, vacances i compensacions per disponibilitat.
Asigull valora positivament el pacte i assegura que les seues reivindicacions no “es tracten de rivalitat entre policies”, però afirma que “aquest pas posa en evidència una bretxa retributiva que és cada vegada més significativa amb la Guàrdia Urbana, que assumeix un percentatge altíssim de requeriments amb funcions essencials de primera línia”. El sindicat també denuncia que treballen “amb una plantilla ajustada i recursos sovint tensats”.
Es constitueix la taula de negociació amb els sindicats
La Paeria té previst constituir dijous la taula general de negociació comuna del personal funcionari i laboral amb tots els sindicats amb representació. Es reprèn així un procés ja iniciat el febrer del 2020, però llavors CCOO va demanar una revisió d’ofici i va interposar un contenciós demanant l’exclusió d’Asigull, CSIF i AFIL. El plet va acabar el 2024, quan el jutjat va acordar la inadmissió parcial del recurs i la desestimació íntegra de la resta de pretensions, declarant la conformitat a dret de l’actuació impugnada.
Per la seua part, la Paeria assenyala que “s’haurà d’analitzar a què respon i en quin concepte s’aplica” l’increment retributiu sol·licitat, “ja que algunes de les qüestions podrien estar recollides en les condicions aplicades i negociades en la Guàrdia Urbana”, afegeix.