SANITAT
Govern i Comuns pacten tractar ictus les 24 hores a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Està previst en els pressupostos, que no tiraran endavant sense l’aval d’ERC
El Govern es compromet a garantir el tractament ininterromput a Lleida dels ictus greus en els quals es necessita portar a terme una trombectomia mecànica, la qual cosa posaria fi a la polèmica situació actual en què l’hospital Arnau de Vilanova només els pot atendre durant cinc hores (de 9.00 a 14.00 h) i de dilluns a divendres a causa de la falta de metges especialitzats.
Ampliar el servei a les 24 hores dels 365 dies de l’any és una de les inversions territorials que el Govern ha pactat amb els Comuns perquè aquests aprovin els pressupostos de la Generalitat del 2026. Tanmateix, l’Executiu necessita també el suport d’ERC per donar llum verda a uns comptes el projecte dels quals preveu aprovar divendres, malgrat no tenir lligat el suport dels republicans (vegeu la pàgina 20).
Concretament, l’acord fet públic amb els Comuns inclou “garantir la prestació del servei de cateterismes a l’àrea sanitària de Lleida les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, assegurant una resposta immediata davant d’emergències cardiovasculars”. Es tracta de l’única inversió territorial prevista a la demarcació, a excepció d’“impulsar un pla de xoc per a la millora de la seguretat de les infraestructures viàries de l’Alt Pirineu i Aran, amb actuacions específiques per prevenir despreniments, clots i altres riscos propis de les vies de muntanya”.
La falta d’un tractament ininterromput dels ictus ha causat un gran enrenou polític a Lleida. Junts va registrar una proposta de resolució al Parlament per corregir-ho i la Paeria i la Diputació van aprovar declaracions institucionals per reclamar-ho amb el suport de tots els grups.
Tracte desigual
A Barcelona i Girona es duen a terme trombectomies durant les 24 hores, mentre que a Tarragona, de 8.00 a 20.00 h i de dilluns a divendres, cosa que ha estat motiu de manifestacions a la ciutat. No obstant, l’acord no preveu ampliar el tractament a Tarragona.
Salut ja va admetre que de 9.00 a 14.00 hores és “insuficient”
Salut ja va admetre l’octubre passat que l’horari en què es practiquen trombectomies a Lleida “resulta insuficient” i va afirmar que l’ampliació a les 24 hores estava “contemplada”. Tanmateix, la consellera de Salut, Olga Pané, va afirmar un mes després que no veia viable ara per ara ampliar el servei a l’hospital Arnau, argumentant que la mortalitat que es registra a Lleida per infarts cerebrals és menor que la mitjana catalana i, a més, que falten professionals. Aquell mateix dia va assenyalar que un dels objectius del departament era ampliar el tractament a 12 hores diàries a Lleida i Tarragona.Segons l’enquesta de salut pública de l’any 2024, Lleida és la regió amb la taxa d’ictus més alta de Catalunya, amb un 2,6%, 7 dècimes més que la mitjana.