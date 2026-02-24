EQUIPAMENTS
L'hospital Santa Maria de Lleida amplia de quatre a nou els boxs d’Urgències psiquiàtriques
També augmenta consultes mèdiques i sales d’espera
L’hospital Santa Maria de Lleida ha completat l’ampliació i modernització de l’àrea d’Urgencias de Salut Mental, que passa de tenir quatre boxs a nou i d’una a dos consultes mèdiques i sales d’espera, amb l’objectiu de crear àrees diferenciades per a pacients adults i infantils on rebin una millor atenció. També s’ha ampliat el control d’infermeria i l’àrea disposa de control d’accés, que només es permet al personal autoritzat, la qual cosa proporciona més intimitat i privacitat.
L’hospital admet que la reforma respon a un “requeriment imprescindible i llargament manifestat”, ja que els últims anys s’han repetit imatges de lliteres i mampares amb pacients al passadís de la unitat.
De fet, l’any passat hi va haver un quinze per cent més d’urgències psiquiàtriques en menors que l’any anterior, i un tres per cent més en adults.
Segons Jordi Blanch, director dels serveis de Salut Mental i Addiccions de GSS (empresa pública que gestiona el Santa Maria), les noves instal·lacions “han augmentat la seguretat dels pacients i professionals”. Així mateix, actualment es disposa de dos lavabos amb dutxa i s’ha millorat la il·luminació i el magatzem.
L’ampliació ha estat possible al traslladar despatxos de l’hospital a una nau a Cappont fa dos anys. En un futur, es preveu traslladar la unitat a l’hospital Arnau de Vilanova.