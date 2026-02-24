MOSSOS
Presó per a l’acusat de vendre droga a dos dones i violar-les
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar divendres presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home de 43 anys detingut dimecres pels Mossos d’Esquadra acusat de vendre cocaïna a dos dones al seu domicili i aprofitar-se que es drogaven i perdien la consciència per violar-les, cosa que es coneix com a submissió química. L’home, amb antecedents per drogues i altres delictes, està imputat per dos delictes d’agressió sexual i un delicte contra la salut pública. Li van trobar 138 grams de cocaïna. La Fiscalia va sol·licitar que ingressés a la presó i el jutjat ho va acordar, segons van informar ahir fonts judicials.
De la investigació portada a terme pels Mossos es desprèn que el suposat traficant seria també l’autor de dos violacions. Segons els investigadors, després de convidar consumidores habituals al seu domicili per consumir drogues, se n’aprofitava sexualment quan perdien la consciència. A més de cocaïna, li van trobar rivotril, un fàrmac benzodiazepínic amb propietats sedants.