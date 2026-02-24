POLÍTICA
Xavi Palau (PP) presenta al·legacions al pressupost per eliminar les partides per als 'hubs' de Balàfia i les Josefines
Demana de paralitzar els projectes per "donar veu a la ciutadania i decidir entre tots què volem que es faci" a l’antiga escola Balàfia i el convent del carrer Acadèmia
El cap de l’oposició en la Paeria i del PP, Xavi Palau, ha presentat aquest matí dos al·legacions a títol individual al pressupost municipal en les quals demana d’eliminar les partides previstes per als 'hubs' cívics de Balàfia i les Josefines. Es tracta de dos projectes que formen part del pla d’inclusió social de la Paeria i que preveuen reconvertir l’antiga escola Balàfia i el convent de les Josefines del carrer Acadèmia en espais polivalents que inclourien, entre altres serveis, allotjament per a persones sense llar i víctimes de violència masclista. L’anunci d’aquests dos equipaments ha generat crítiques i protestes de part dels veïns de Balàfia i Instituts-Escorxador, mentre que fa setmanes que el PP demana de paralitzar el projecte i un procés de participació ciutadana per definir els seus nous usos.
"El 7 de gener vaig anunciar que faria tot el possible, a títol individual, per frenar els projectes dels albergs de Balàfia i les Josefines, i el compleixo", ha assegurat Palau després de presentar les al·legacions als comptes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de La Bordeta. Es pot recordar que el pressupost d’aquest any es va aprovar inicialment a final de mes, quan va acabar el termini perquè els partits de l’oposició presentessin una moció de censura després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, no superés la qüestió de confiança en no poder tirar endavant els comptes al desembre. Com no hi va haver una majoria alternativa, el pressupost va quedar automàticament aprovat en passar un mes de termini després de la qüestió de confiança.
En aquest sentit, Palau ha recordat que ha presentat les al·legacions dins del termini legal fixat per llei i que el seu contingut és "estrictament jurídic i tècnic". Ha afegit que "plantegen interrogants sobre el finançament dels projectes, el cost total previst, l’impacte econòmic per als veïns de Lleida, el manteniment futur de les instal·lacions, el personal necessari, així com les despeses ordinàries i de funcionament. Estem parlant de projectes que costen molts milions d’euros", ha remarcat el cap de l’oposició. El projecte està pressupostat en més de 13 milions i compta amb finançament de la Generalitat.
Si els serveis jurídics donen el seu vistiplau a les al·legacions, Palau ha avançat que s’abstindrà de participar en el debat i votació d’aquestes quan arribin al ple. Ha acabat advertint la resta de grups de l’oposició que hauran de decidir "si sumar-se al projecte del PSC i l’esquerra lleidatana o obrir un espai de debat per donar veu a la ciutadania i decidir entre tots què volem que es faci a l’antiga escola Balàfia i en les Josefines".