SUCCESSOS
Dos incendis intencionats en un restaurant
Els Mossos d’Esquadra investiguen un incendi intencionat que hi va haver ahir a la matinada en un restaurant situat a la plaça Cervantes. Es dona la circumstància que la matinada de dimecres passat hi va haver un primer foc i robatori al local, que ja s’estava investigant. El foc d’ahir es va declarar a les 2.02 hores i fins al lloc van acudir cinc dotacions dels Bombers. El local va quedar completament calcinat. Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació.
Pel que sembla, hi ha imatges en les quals es veu un individu accedir a l’interior del local i a continuació s’inicia l’incendi. L’establiment cremat es troba als baixos d’un edifici de quatre plantes destinat a oficines. No hi va haver ferits.