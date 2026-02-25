COMERÇ
Els barris de Bordeta i Mangraners esperen que Promenade Lleida els doni un impuls
Les associacions d’aquests barris creuen que el centre ajudarà al desenvolupament urbà a la zona. Demanen que s’acompanyi amb inversions en infraestructures
Les associacions de veïns de la Bordeta i els Mangraners confien que el futur centre comercial Promenade Lleida, la primera pedra del qual es posarà demà a la zona de Torre Salses, ajudarà a dinamitzar i impulsar el creixement urbà als seus barris. Encara que assenyala que “entenem les protestes dels comerços del centre”, el president veïnal de la Bordeta, Juanjo Gatius, valora que “aquí no veiem Torre Salses com un problema, creiem que pot ser bo”. Explica que al barri han tancat diversos negocis perquè molts veïns tenen el costum de “baixar a Lleida” per comprar, una cosa que podria canviar, malgrat que “crec que el comerç de proximitat no morirà mai”, afegeix.
Per la seua part, el president veïnal dels Mangraners, Iker Rodríguez, afirma que “la gran majoria dels veïns estan contents” amb Promenade, ja que “el tindrem a menys de cinc minuts, podrem anar caminant a comprar”. Així mateix, explica que els habitatges del barri podrien revaloritzar-se a l’alça i confia que el sector es desenvolupi urbanísticament perquè “hi ha una gran falta de pisos, molts joves han hagut d’anar-se’n del barri”, afegeix.
En aquest sentit, Gatius celebra que el parc comercial pot impulsar un creixement a llarg termini de fins a 30.000 habitants a la Bordeta, encara que destaca la necessitat d’invertir en infraestructures. Per exemple, “demanem que l’avinguda Amposta sigui de doble sentit”, indica. No obstant, afegeix que “haurem d’analitzar” l’impacte a l’Horta de tot aquest creixement. Rodríguez assenyala que dilluns va traslladar a l’alcalde la preocupació dels veïns per la proximitat d’una línia elèctrica amb els terrenys en venda per construir xalets.
Per la seua part, el Comú va lamentar que Promenade “no complirà la promesa de l’alcalde de ser un parc de mitjanes i grans superfícies”, implicarà un augment dels desplaçaments amb vehicles privats i afectarà el comerç local.
Serà el primer parc comercial de la ciutat, amb més de 50.000 m²
Promenade Lleida serà un gran centre comercial que ocuparà una superfície de més de 50.000 metres quadrats a la zona de Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners. Constarà de diversos edificis que acolliran botigues, bars i restaurants, un gran cine i un hipermercat.
Ja hi ha diverses marques que figuren al web del centre: Cines Yelmo, Esclat, Sakito, Kiwoko, Fitness Park, Ilusiona, Sprinteri Maisons du Monde. Així mateix, tot apunta que cadenes i franquícies que ara tenen botigues al centre urbà, com totes les marques del grup Inditex (Zara, Pull&Bear o Stradivarius, entre d’altres) es traslladaran a Torre Salses.
La tramitació del projecte d’aquest parc comercial, que serà el primer de la ciutat, s’ha prolongat durant deu anys.