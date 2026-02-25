INSTITUCIONS
Junta de Seguretat sense el comissari assetjador, que segueix en el càrrec
Hi van assistir dos comandaments més, inclosa una dona, i Larrosa, que havia demanat que no hi anés, va agrair el gest. Interior va prometre rellevar-lo però encara no ho ha fet
La Paeria va acollir ahir la Junta Local de Seguretat en què participen els cossos policials. A la trobada no va assistir el comissari provincial de la Policia Nacional, Antonio José Royo Subías, que el 2003 va ser condemnat per assetjar sexualment una agent a Guipúscoa i que va prendre possessió provisional el 9 de desembre. Al seu lloc van assistir uns altres dos comandaments, un d’ells una inspectora. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair al cos que Royo no hi assistís. Val a recordar que Larrosa va demanar, quan SEGRE va donar a conèixer aquest escàndol, “una ràpida solució” i que fos un altre comandament qui assumís la representació en la Junta Local de Seguretat. Royo va prendre possessió per decisió del ja exDAO (Director Adjunt Operatiu), José Ángel González, que va dimitir al conèixer-se que un jutjat l’investiga com a presumpte autor d’una violació. Royo va ser cessat el 16 de desembre mitjançant una resolució de González, però uns dies després el Tribunal Superior de Justícia va suspendre aquesta ordre al considerar que no tenia base argumental. La interlocutòria del TSJC, contra el qual la Policia va presentar un recurs encara per resoldre, oferia un pla b: un concurs de lliure designació per cobrir la plaça de comissari amb un titular, fet que obligaria a rellevar Royo per ocupar-la de manera provisional. El termini acabava el passat dia 14, encara que la resolució final és competència del DAO. En aquest sentit, la Policia Nacional ha obert el procediment per substituir González amb la premissa d’Interior que sigui una dona.