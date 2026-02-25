PAERIA
L’oposició demana vigilar les obres de les línies elèctriques de l’Horta
Proposa crear una subcomissió específica
Els grups de l’oposició de la Paeria, tret de Vox (PP, ERC, Junts i Comú), van sol·licitar ahir crear una comissió específica per al seguiment i control de les obres de línies elèctriques de l’Horta.
Una petició que han registrat conjuntament les quatre formacions i que consistiria a crear una subcomissió dins de la comissió territorial de l’Horta que tindria com a funcions principals rebre informació periòdica de les obres en execució i les programades; fiscalitzar el compliment de les llicències urbanístiques; supervisar la seguretat viària i la protecció dels camins rurals; vetllar per la integritat de les xarxes de serveis bàsics; canalitzar les incidències comunicades per la ciutadania; i elaborar informes periòdics.
La petició dels grups de crear aquesta subcomissió ha sorgit arran de les demandes de l’associació de veïns Horta Sud de Lleida, que ha acusat reiterades vegades les empreses promotores de parcs solars i de línies elèctriques d’afectacions a la xarxa de camins de les partides, causar problemes a la xarxa d’aigua de la zona o, suposadament, fer obres sense tenir els permisos corresponents.
Arran d’aquestes queixes, els grups signants consideren que s’ha de garantir un seguiment efectiu de les llicències i una “resposta coordinada” davant de les incidències que poden causar les obres.
Per tot plegat, consideren que aquesta subcomissió “és imprescindible” i que permetrà prestar un control de les actuacions a l’Horta i actuar amb “transparència, seguretat i protecció de l’Horta”. La creació d’aquest ens s’havia de debatre en el ple d’aquest proper divendres, però finalment es farà en el del març perquè no està llest l’informe del secretari general de la Paeria.