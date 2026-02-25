INFRAESTRUCTURES
La nova estació de busos, en servei a partir de dilluns amb 3 operadores
Seran Alsa, Solé i Seró i Autocars del Pla
La nova estació d’autobusos s’inaugurarà aquest dissabte, però no entrarà en funcionament fins dilluns vinent 2 de març i aquell dia només tres operadors donaran servei des de la terminal de Príncep de Viana. Així ho van confirmar fonts del departament de Territori, que van detallar que les primeres companyies que tindran la nova estació com a base seran Alsina Graells, Solé i Seró i Autocars del Pla.
La primera operadora està integrada a l’empresa Alsa i ofereix serveis regulars de Lleida a Mollerussa, Artesa de Segre, Vielha i Barcelona.
D’altra banda, Solé i Seró connecta la capital amb Alfés, Alcanó, Granyena de les Garrigues, el Soleràs, els Torms i Juncosa de les Garrigues.
Finalment, Autocars del Pla presta serveis diaris amb sortida o destinació Lleida a Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Vilanova de Bellpuig, Bellpuig, Vallverd, Ivars d’Urgell i Barbens. Des de Territori van assenyalar que “progressivament s’incorporaran la resta de companyies” a la nova estació i abandonaran el vell baixador del carrer Saracíbar, que es clausurarà, per al qual la Paeria ja està sondejant nous usos.
Val a recordar que les obres de la nova terminal van començar el maig del 2024 i han costat al voltant de 40 milions d’euros. L’estació s’ha aixecat a l’entorn dels Docs, que s’han restaurat completament, i tindrà una entrada per als vianants principal que dona a la plaça Ramon Berenguer IV i una altra al carrer Comtes d’Urgell. La infraestructura comptarà amb 28 andanes i, a banda dels horaris dels autobusos, també informarà dels dels trens de la terminal adjacent. Les obres han servit per construir la nova escala de la passarel·la sobre les vies.