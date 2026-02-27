Promenade posarà fi, segons Larrosa, a la “vergonya històrica” de l’espai buit a Torre Salses
L’ajuntament de Lleida confia que les obres del centre comercial Shopping Promenade siguin el principi del final de la “vergonya històrica” de Torre Salses.
Així va definir el mateix alcalde, Fèlix Larrosa, la situació d’aquesta zona, que es va urbanitzar l’any 2008 quan s’hi preveia aixecar un nou barri, però la crisi econòmica va paralitzar aquest projecte i, des d’aleshores, és un espai buit i sense activitat. “Torre Salses és una de les vergonyes de la ciutat, un barri de 1.500 habitatges que es va parar per la crisi i que ara hem de superar”, va dir Larrosa, que va assenyalar que, a banda del centre comercial, ja estan previstos 100 apartaments a la zona i que han posat a la venda diverses parcel·les per a habitatges unifamiliars.
A nivell urbanístic, va destacar que el desenvolupament del sector permetrà cohesionar i estructurar els barris del marge esquerre gràcies a l’ampliació dels vials i la xarxa de transport públic. “Ja ningú podrà dir que els Mangraners és un barri llunyà”, va afirmar, i va recordar que, juntament amb Cappont i la Bordeta, conformen “el sector de la ciutat amb més capacitat de creixement”.