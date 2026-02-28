PAERIA
Aquestes són les 34 distincions honorífiques que atorga la Paeria
A particulars i entitats de Lleida, va rebre un ampli suport
Tots els grups de la Paeria de Lleida a excepció de Vox (2) i el Comú (1) van donar suport aquest divendres a la concessió de 34 distincions honorífiques corresponents al 2024 de l’ajuntament a persones i entitats.
Uns reconeixements dividits en diverses categories i entre les quals destaca la de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida o al doctor Pere Godoy en la categoria de mèrit científic o investigador; Antoni Chico o Joan Antoni Boldú a la medalla a la pagesia; el Banc de Sang i Teixits, la Fundació Banc dels Aliments, o l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats en l’àmbit de la solidaritat; el Força Lleida, Àngela Mora o l’Associació Esportiva La Cristaleria en l’esportiu; la Fundació Verge Blanca o l’agrupament Escolta Garbí al mèrit pedagògic; o la Fundació Sorigué, els Armats de la Sang, Dolors Pubill o Montse Parra per la seua tasca cultural o artística.
D’altra banda, l’última intervenció del ple va anar a càrrec de Delfín Buil, un veí que va criticar “les formes en què la Paeria li ha comunicat al responsable del bar del local social de Llívia que ha de deixar l’espai després de més de 30 anys”. El govern va dir que era el procediment habitual per a la gestió d’espais públics, però va admetre que “el llenguatge administratiu de vegades és dur”.