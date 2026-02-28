SANITAT
Detecten un cas de grip porcina a Lleida en un home de 83 anys aliè al sector
La conselleria de Salut assegura que està “perfectament” i que es tracta d’un “contagi esporàdic i inhabitual”. Revela que el 2024 hi va haver un altre afectat a Ponent, un treballador d’una granja
El departament de Salut va informar ahir de la detecció d’un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida que afecta una persona que es troba bé i que no treballa en una explotació de porcs. Concretament, es tracta d’un home de 83 anys amb malalties cròniques que el 30 de gener va acudir a l’hospital Arnau de Vilanova per altres motius no relacionats amb símptomes de grip.
El virus H1N1 circula entre porcs i, ocasionalment, pot saltar a humans, encara que hi ha d’haver un contacte amb l’animal o amb espais contaminats per aquest virus.
En unes proves del sistema sentinella (que pren mostres aleatòries per calcular la incidència dels virus respiratoris), es va detectar la presència de grip porcina A, malgrat que no tenia símptomes. L’home va assegurar que no tenia contactes amb animals ni presentava signes de la malaltia.
“És un cas esporàdic, perquè n’hi ha molt pocs, i inhabitual, perquè no ha tingut contacte amb porcs”, va afirmar a SEGRE Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Va indicar que l’anterior cas detectat va ser també a Ponent, el 2024 i d’un treballador d’una explotació ramadera.
De fet, aquest és el quart afectat per aquesta patologia notificat a Espanya des de l’any 2009. Mendioroz va remarcar que és un cas esporàdic perquè han comprovat que no ha deteriorat la salut de la persona en qüestió ni la del seu entorn, de manera que no suposa un risc de salut pública. “Ni a la zona hem vist virus circulants, ni la persona ha tingut símptomes ni tampoc la gent del seu entorn, que han estat tots asimptomàtics”, va explicar.
Per la seua part, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, va assegurar que la persona afectada està “perfectament”. Fernández va deixar clar que aquest cas no té res a veure amb la pesta porcina africana, ja que es tracta d’un altre virus. En aquests moments, experts de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat, estatals i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) fan una avaluació conjunta de la situació per provar de determinar l’origen.
Les infeccions humanes per aquests virus solen ser lleus, amb transmissió limitada i no sostinguda entre persones, encara que alguns casos han desenvolupat una malaltia més greu.
S’ha comunicat a l’OMS i els experts ho estan avaluant
La Secretaria de Salut Pública va rebre la notificació l’11 de febrer. Es tractava de la detecció en un humà del virus de grip porcina A. Llavors es van activar els circuits de vigilància epidemiològica, de microbiologia i de comunicació institucional habituals en aquests casos. El cas es va comunicar, el 13 de febrer (el divendres de fa dos setmanes), al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, que alhora el va transmetre al centre de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Així es va assegurar la notificació internacional i alineació amb els circuits d’alerta global.