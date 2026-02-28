Lleida commemorarà el 8M amb 80 activitats organitzades per 60 entitats de la ciutat
Les iniciatives inclouen xerrades, espectacles, exposicions, projeccions audiovisuals, activitats gastronòmiques i esportives.
La ciutat de Lleida celebrarà el Dia Internacional de les Dones amb més activitats que mai. Durant gairebé tot el mes de març, de l’1 al 27, s’han programat 80 propostes impulsades per 60 entitats i grups de dones —una xifra que continua creixent—, a més de les diferents àrees de l’Ajuntament de Lleida.
Les iniciatives inclouen xerrades, espectacles, exposicions, projeccions audiovisuals, activitats gastronòmiques i esportives, així com actes de reivindicació entorn dels drets de les dones, la igualtat de gènere i el lideratge femení. Com cada any, la Regidoria de Polítiques Feministes ha editat un programa unitari, disponible al Casal de la Dona, en diversos equipaments municipals i al web www.paeria.cat
La quarta tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha valorat positivament la implicació creixent de les entitats i de la ciutadania en “la reivindicació dels drets de les dones, que són drets humans”, i ha recordat que “la lluita per la igualtat efectiva interpel·la a tota la societat, dones i homes”. Valls també ha destacat la transversalitat del programa, impulsat des de diferents regidories.
Entre les primeres activitats destaca l’espectacle teatral Dones lliures. Les preses polítiques i la generació del TOP, que obrirà el programa l’1 de març al Teatre de l'Escorxador. El 3 de març se celebrarà la tretzena edició de la Trobada Dones i Emprenedoria al Cafè del Teatre.
El 5 de març es presentarà el I Congrés Dones que mouen ciutats 2026 al MORERA, Museu d'Art Modern i Contemporani, que tindrà lloc els dies 23 i 24 d’octubre i vol esdevenir una plataforma per a la implementació local de l’agenda feminista global.
El 8 de març, jornada central de la commemoració, la música i la reivindicació aniran de la mà amb la lectura del manifest i l’espectacle La veu esquerra de la copla, al Cafè del Teatre, així com el concert Grandioses. Les dones sonen fort a l’Auditori Municipal Enric Granados.
El programa inclou també activitats infantils a les ludoteques municipals i a la Biblioteca de Pardinyes, conferències, tallers i projeccions com Aún es tiempo de feminismo, així com la tradicional Cursa i caminada de la Dona, amb proves els dies 14 i 15 de març.
La programació culminarà amb el lliurament del XIX Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere, el 17 de març al MORERA, en un acte que comptarà amb l’acompanyament musical de l’arpista Berta Puigdemasa.