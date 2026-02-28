PAERIA
El ple aprova una moció de rebuig al nou centre comercial
El ‘sí’ de quasi tota l’oposició es va imposar al ‘no’ del PSC. Socialistes i republicans es van enganxar per les mesures aplicades per a la defensa del comerç local
L’endemà de l’acte de col·locació de la primera pedra del centre comercial Shopping Promenade de Torre Salses, el ple de la Paeria va aprovar ahir una moció per rebutjar el projecte, en defensa del comerç local i prioritzar el desenvolupament del pla de l’estació. Una declaració que va tirar endavant gràcies al vot a favor de gairebé tota l’oposició (PP, ERC, Junts i Comú), el vot en contra del PSC i l’abstenció de Vox.
La moció la va presentar ERC i va ser defensada per l’edil Anna Costa, que va assegurar que Shopping Promenade és “un model caduc que ubica un pol comercial fora de la trama urbana i que implicarà més desplaçaments en vehicle privat” (24.000 segons els estudis). Va destacar que donar suport a aquest espai “és una deslleialtat al comerç local” i va recordar que quan van governar ells en el passat mandat van promoure ajuts per a les botigues de proximitat i accions dinamitzadores, i que l’exalcalde Miquel Pueyo i els tinents d’alcalde Jordina Freixanet i Toni Postius van anar a judici “per no tramitar el projecte”. “Volem un centre comercial, però no fora de la trama urbana, al final es tracta de decidir si volem un centre de la ciutat amb vida o buit”, va concloure Costa.
L’edil responsable del Comerç, Pilar Bosch, va assegurar que “hem impulsat ajuts, plans de professionalització i reactivació de locals buits que deixen clar que estem a favor del comerç local”. Va recordar que Shopping Promenade preveu “una inversió de 145 milions d’euros i 1.400 llocs de treball” i que “no podem deixar passar aquesta oportunitat”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que el govern de Pueyo va aprovar plans de reparcel·lació per a la implantació del centre comercial i que tant la Fiscalia com el Tribunal de Comptes “van acreditar que van fer el seu treball amb Torre Salses”. Sobre el pla de l’estació, va assegurar que el projecte dels republicans “era inviable econòmicament i tenia informes desfavorables” i que ara ells estan “intentant salvar-lo”.
El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va atacar ERC recordant que van donar suport a la investidura de Salvador Illa (PSC) “sense demanar res a canvi i ha estat ell qui ha donat la llicència comercial a Torre Salses”. També els va criticar que quan van governar “no van pensar en res” per defensar el comerç local, “només van omplir l’Eix de cartells polítics”. La portaveu de Junts, Violant Cervera, va assegurar que el seu grup “sempre ha apostat pel pla de l’estació” i va criticar “l’entusiasme” de Larrosa defensant Torre Salses. La portaveu de Vox, Gloria Rico, es va abstenir al·legant que “la inversió i l’ocupació que generarà Torre Salses fa que no ens hi puguem negar”, però que ells eren “l’únic partit que defensa el comerç local”. La seua homòloga del Comú, Laura Bergés, va qualificar de “model obsolet” el centre comercial presentat ahir i va dir que “no tindrà un impacte positiu als barris limítrofs”. Miquel Borraz, de Projecte Lleida, va demanar al ple “un pla eficient i realista per protegir el comerç de Torre Salses”.