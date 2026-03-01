HORTA
Avancen els plets contra les MAT
Els cinc contenciosos presentats per la plataforma segueixen el seu curs i esperen sentències aquest any. Veuen errors en tràmits i afeccions ambientals de plantes solars i línies de molt alta tensió
La plataforma Lleida contra la MAT va informar ahir en assemblea general ordinària els seus socis que els cinc recursos contenciosos que han presentat per frenar projectes de plantes fotovoltaiques i línies de molt alta tensió a l’Horta i voltants “segueixen el seu curs, encara no tenim cap data de judici però esperem les primeres sentències a finals d’any”, segons va afirmar una advocada del despatx de Dorinda Aventín i Albert Panabera.
Alguns expedients es van començar a tramitar el 2024, però “els jutjats estan col·lapsats i la nova llei ho retarda tot, i en alguns casos la part demandada ha sol·licitat traduir tots els expedients del català al castellà”, va explicar.
La lletrada va explicar que han basat els recursos a “denunciar irregularitats i deficiències tècniques en els procediments administratius, així com afeccions ambientals molt rellevants acreditades amb informes d’enginyers dels quals sol·licitarem la seua declaració”.
Així mateix, “qüestionem la fragmentació d’alguns projectes en set o vuit parcs” perquè evitar que arribin als 50 MW i eludir que els tramiti l’Estat, va afegir. La plataforma també rebutja, en aquest sentit, la declaracions d’utilitat pública, a l’entendre que “no n’hi ha cap, els responsables són promotors de Madrid”. Per tot plegat, sol·liciten “declarar la nul·litat dels projectes”, cosa que frenaria els que encara no s’han portat a terme i obligaria a desmantellar els ja construïts.
El portaveu de l’entitat, Adrià Drago, va denunciar que Lleida és la demarcació catalana amb més diferència entre el baix consum elèctric total i l’elevada potència renovable assignada en el planejament de la Generalitat (plater).