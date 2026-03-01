El Comitè Tècnic d’Habitatge insta la Generalitat i la Sareb a activar 6 solars per a pisos assequibles a Lleida
Aquests terrenys, repartits en diversos barris de la ciutat, permetrien construir amb immediatesa entre 458 i 508 habitatges
El Comitè Tècnic de l’Habitatge de l’Ajuntament de Lleida ha demanat a l’Agència Catalana de l’Habitatge i a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) que impulsin la promoció d’habitatge assequible a la ciutat amb la inclusió de sis finques propietat de la Sareb a la reserva pública de solars que promou la Generalitat.
Aquests terrenys, repartits en diversos barris de la ciutat, permetrien construir amb immediatesa entre 458 i 508 habitatges, segons els projectes constructius que finalment es desenvolupin.
L’Agència Catalana de l’Habitatge havia sol·licitat a la Paeria que valorés la idoneïtat de deu solars de la Sareb, atenent criteris com l’emplaçament, la qualificació urbanística i les possibles despeses d’urbanització pendents, amb l’objectiu d’inscriure’ls a la reserva pública de solars i optar així als ajuts per a la construcció d’habitatge assequible que ofereix el Govern.
La Paeria s’ha posat a disposició de l’Agència per rebre la cessió d’aquests solars i gestionar, a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), els acords amb promotors per tirar endavant els projectes amb els ajuts previstos en el marc de la reserva pública, tal com ja s’està fent amb altres finques municipals.
Des de l’Ajuntament ja s’havia plantejat a la Sareb la cessió de terrenys a la Generalitat o a la mateixa Paeria com una via per incrementar el parc d’habitatge social a la ciutat i donar resposta a la creixent demanda d’habitatge assequible a Lleida.