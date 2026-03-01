INFRAESTRUCTURES
Els lleidatans elogien el disseny de la terminal
Un tomb per l’estació. Molts lleidatans van aprofitar el matí d’ahir per visitar la nova estació i passejar per les andanes, revisar tots els compartiments i admirar les voltes restaurades dels Docs. - JORDI ECHEVARRIA
Expectació dins i fora. Des de primera hora del matí hi havia una afluència inusual de gent per ser un dissabte als voltants de l’estació, que esperava poder entrar per veure les instal·lacions. - JORDI ECHEVARRIA
Foto amb el president. Diversos treballadors de l’estació i visitants es van fer fotos amb el president Illa. Va ser una de les moltes autoritats que van acudir a la inauguració, entre ells els exalcaldes Siurana i Pueyo. - JORDI ECHEVARRIA
Immortalitzant el moment. A banda de les càmeres dels mitjans de comunicació, molts van immortalitzar mòbil en mà la primera visita. - JORDI ECHEVARRIA
Acte a vessar. Els parlaments durant la inauguració de l’estació van congregar una multitud d’autoritats i curiosos. - JORDI ECHEVARRIA
Carpa informativa. L’ajuntament ha habilitat una carpa informativa fora de l’estació per informar d’horaris, freqüències i serveis. - JORDI ECHEVARRIA
Les obres de construcció de la nova estació de busos han generat molta expectació entre els lleidatans aquests últims mesos, cosa que es va fer evident en la inauguració. Desenes de persones van aprofitar el matí de dissabte per visitar la nova terminal i passejar per les andanes, contemplar les voltes i parets restaurades dels Docs i provar algunes de les seues prestacions, com els bancs i els carregadors per a mòbils.
Molts també van voler immortalitzar la inauguració fent fotografies de l’interior i de les autoritats que hi van acudir. Si bé el seu disseny i arquitectura va rebre moltes lloances, hi havia dubtes i temors de com afectarà la mobilitat de la zona, ja que Príncep de Viana és dels carrers més congestionats de la ciutat.
A partir de demà es veurà l’impacte d’una estació la ubicació i el disseny de la qual no ha deixat indiferent ningú.