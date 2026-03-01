CIÈNCIA
Europa impulsa la innovació lleidatana per a l’estalvi d’energia en els centres de dades
Una empresa sorgida de la UdL rep una subvenció de 2,5 milions per desenvolupar una tecnologia de refrigeració líquida directa al xip. Redueix fins en un 70% el consum energètic dels servidors
Una empresa sorgida de la Universitat de Lleida (UdL), la spin-off UniSCool, ha aconseguit un dels impulsos europeus més rellevants en innovació tecnològica. Ha estat seleccionada pel programa European Innovation Council Accelerator per rebre una subvenció de 2,5 milions d’euros i la possibilitat d’accedir a fins a 2,5 milions addicionals en coinversió a través de la societat d’inversió en capital risc EIC Fund. Només 61 empreses de 17 països han estat escollides en aquesta convocatòria, considerada una de les més competitives de la UE en l’àmbit de les tecnologies profundes o deep tech.
UniSCool desenvolupa una tecnologia patentada de refrigeració líquida directa al xip que permet reduir fins a un 70% el consum energètic associat a la refrigeració en centres de dades, un sector sotmès a una pressió creixent a causa de l’augment exponencial de la demanda derivada de la intel·ligència artificial (IA) i la computació d’alt rendiment.
La seua solució es basa en components autoadaptatius que són capaços de modificar la forma en funció de la temperatura, que permet refrigerar únicament on i quan és necessari, millorar la uniformitat tèrmica del xip i reduir l’aparició de punts calents. La firma ja està col·laborant amb empreses com Sanitas per implementar la seua tecnologia en centres de dades reals, validant-ne l’efectivitat en entorns industrials. També ha portat a terme testeigs en el centre de dades de Mediapro a Barcelona i el fabricant de components d’electrodomèstics Copreci.
UniSCool va ser creada per Montse Vilarrubí i Jérôme Barrau, investigadors de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL, juntament amb Luc Fréchette (Université de Sherbrooke, Canadà) i Ramón Jiménez, conseller delegat de l’empresa. Barrau afirma que l’objectiu és “l’expansió de l’empresa” i poder fer front als gegants del sector, situats principalment als Estats Units.
En els plans de la spin-off hi ha també augmentar el nivell de maduresa tecnològica, passant de sistema o prototip validat en entorn simulat (TRL-6) a aplicació comercial (TRL-9). En aquest sentit, segons Montse Vilarrubí, el suport europeu “suposa un pas decisiu per accelerar la industrialització de la nostra tecnologia, ampliar l’equip i reforçar la nostra expansió internacional”.
L’empresa compta actualment amb un equip de set professionals, que multiplicarà per tres amb aquest impuls per part del programa europeu.