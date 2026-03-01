FORMACIÓ
FormaOcupa tanca una edició rècord amb 8.000 visitants i 900 entrevistes
Nou doble grau d’FP a l’institut Ronda
El saló FormaOcupa va tancar ahir la “millor edició de la seua història” amb uns 8.000 visitants de Lleida, Barcelona, Tarragona i Osca a la recerca d’oportunitats acadèmiques o laborals. Als pavellons de Fira de Lleida van ser presents unes 50 empreses amb 120 ofertes d’ocupació, que van portar a terme gairebé 900 entrevistes i contactes durant els tres dies del certamen. En total, hi van participar més de 80 entitats i es van dur a terme unes 150 activitats.
Una de les novetats va ser la sessió matinal d’entrevistes ràpides de divendres, l’Speed Job Dating. Va registrar 284 contactes, que van rebre atenció personalitzada per conèixer totes les ofertes laborals. Mentrestant, la jornada d’ahir es va especialitzar en l’orientació acadèmica i laboral, així com en autoocupació i emprenedoria, amb un públic principal de joves, famílies i adults.
La coordinadora territorial d’FP de la Generalitat, Olga Castillo, va explicar que les xarrades d’orientació a càrrec del departament d’Educació van reunir 150 joves d’11 comarques i van fer atenció individual a 90 persones. Marina Guivernau, responsable de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), va destacar que el centre va registrar molta demanda d’informació.
Per la seua part, l’institut Ronda va presentar al saló el seu nou doble grau superior d’FP en Integració Social i Promoció d’Igualtat de Gènere, destinat a “professionals compromesos amb la transformació social, la inclusió i la igualtat d’oportunitats”, segons va assenyalar el centre.
En tres cursos acadèmics s’obtenen totes dos titulacions oficials de grau superior, “la qual cosa amplia les sortides laborals i les competències professionals”, va afegir.