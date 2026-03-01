COMERÇ
El Mercat de l’Eix salva una campanya de rebaixes amb fins al 20% menys de vendes
Els comerciants assenyalen com a causes les repetides pluges i l’auge de les compres online
Més de trenta comerços de l’Eix Comercial van participar des de dijous fins ahir en una nova edició del Mercat de les Rebaixes per rematar una campanya que van coincidir a definir com a “pitjor” que la de l’any passat, amb caigudes de vendes d’entre el 5% i el 20% a causa de les repetides pluges i el vent de les últimes setmanes, així com per l’auge del comerç online. Els comerciants van muntar parades davant de les seues botigues amb els últims articles de la temporada d’hivern, mentre que diversos negocis d’altres barris i municipis lleidatans les van habilitar a les places de la Catedral i de Sant Francesc. “Vam començar les rebaixes molt bé, però han anat a menys”, va explicar la presidenta de la federació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja. Va valorar que “les alertes pel mal temps han influït a quedar-se més a casa”, així com que les dificultats econòmiques de la població han pogut explicar la baixada de facturació a les botigues. No obstant, “en el cas de la meua botiga, Gesa, he pogut remuntar la campanya aquest cap de setmana amb el Mercat”, va assegurar. A banda de les últimes peces d’hivern a les parades exteriors, “moltes botigues ja han col·locat els productes de primavera a l’interior”, va afegir.