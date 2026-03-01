INFRAESTRUCTURES
“La més bonica d’Europa”
El president Illa inaugura la nova estació de busos de Lleida, que “suposa un abans i un després per a la mobilitat del territori”. Entrarà en funcionament demà amb 86 destinacions
La nova estació d’autobusos de Lleida ja és una realitat i ahir va ser inaugurada pel president de la Generalitat, Salvador Illa. La terminal, situada al costat de la de trens, entrarà en funcionament demà amb tres operadores, que oferiran 86 destinacions. La resta d’empreses de transport s’hi incorporaran en les properes setmanes.
Lleida va inaugurar ahir la nova estació d’autobusos, ubicada al costat de la de trens i que començarà a donar servei a partir de demà amb tres operadores que oferiran 86 destinacions d’anada i tornada. L’acte inaugural va tenir com a protagonistes el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i l’alcalde Fèlix Larrosa, que van destacar que l’equipament suposarà “un abans i un després per a la mobilitat de la ciutat i el seu entorn”. L’estació té 12.500 metres quadrats, consta de 28 andanes, rebrà 1,4 milions de viatgers a l’any i ha costat 40 milions d’euros i 22 mesos d’obres. La construcció s’ha fet aprofitant l’edifici modernista dels Docs, que ha estat restaurat i integrat a la zona d’andanes i taquilles. Un tret que Paneque i el responsable de la direcció d’obres, Sergio Infante, van assenyalar que fa de l’estació de Lleida “la més bonica i amb més valor patrimonial d’Europa”.
En la seua intervenció, Illa va destacar que terminals com la de Lleida “són clau per tenir un país cohesionat” i va destacar tant el temps que ha costat construir-la com la seua integració en la trama urbana. “És una obra que simbolitza molt bé com fem les coses a Catalunya”, va dir.
En clau més política, va remarcar que la infraestructura “ha estat possible gràcies als pressupostos”, que Catalunya els necessita “per tirar endavant”, i va oferir “mà estesa i màxima disponibilitat” per aprovar-los.
Per la seua part, Larrosa va dir que amb la nova estació “iniciem el camí per tenir un centre intermodal que vertebra el país amb un equipament modern i adaptat a les necessitats de la segona capital de Catalunya”. Va agrair la tasca de l’anterior govern municipal liderat per Miquel Pueyo (ERC), present en l’acte amb el també exalcalde Antoni Siurana, i va lloar el treball de conservació i restauració en els Docs. Va afegir que l’estació de busos i la de trens “sumaran 4 milions de viatgers a l’any”.
Paneque va dir que l’estació mostra “com es presenta Lleida al món, convertint un espai industrial en un equipament accessible i referent en intermodalitat”. També va destacar que l’equipament compta amb 45 càmeres de vigilància i les plaques solars del terrat generaran el 28% de l’energia que necessita l’estació.
Al seu torn, Infante va donar els detalls tècnics del “gran repte” que va suposar restaurar els Docs, que s’ha convertit “en un atractiu i tret característic” de la terminal. Va afegir que “no hi ha una estació així a tot l’Estat espanyol a nivell d’accessibilitat”.