SEGURETAT
Mossos i Urbana van decomissar 396 armes blanques el 2025 a la via pública
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van decomissar l’any passat un total de 396 armes blanques (ganivets, navalles, punxons i tornavisos, entre d’altres) en carrers de la ciutat. Així ho va explicar el cap de l’àrea bàsica policial (ABP) del Segrià dels Mossos d’Esquadra, l’inspector Xavier Ribelles, durant la Junta Local de Seguretat que es va celebrar dimecres. Va destacar que l’activitat delictiva va descendir un 5,5% el 2025 a Lleida.
Aquests decomissos per possessió d’armes blanques o estris perillosos formen part de les 3.206 denúncies interposades per ambdós cossos per infraccions en la llei de Seguretat Ciutadana. Aquestes dades s’emmarquen en el funcionament del Pla DAGA, un dispositiu conjunt amb un total de 353 serveis i que va permetre la intervenció de 396 armes.
A més, van augmentar les identificacions al carrer en un 49% (18.068 en total) i van créixer un 30,7% les identificacions de vehicles (3.703). Ribelles va explicar que això “demostra l’augment de l’activitat policial, especialment preventiva per evitar delictes”.