Pili, responsable d'Enfants: «Oferim descomptes entre el 50% i el 70%»
“Aquesta ha estat una temporada de rebaixes una mica rara, no ha estat bona”, va valorar la Pili, responsable de la botiga de roba infantil i juvenil Enfants. Va calcular que han perdut al voltant del 10% de les vendes que van tenir l’any passat i va apuntar a l’auge del comerç online com una possible causa. “Hi ha hagut dies que pensàvem que hi hauria molta feina i no va ser així, i viceversa”, va assenyalar. No obstant, va assegurar que “tenim molta clientela fixa que sempre espera el Mercat, en què oferim descomptes entre el 50% i el 70% en roba de marca i de l’última temporada d’hivern”.
Montse, responsable de Montse Interiors: «No ha estat el millor any a causa de les repetides pluges»
“El Mercat ha funcionat molt bé perquè el clima ens ha acompanyat i els descomptes han estat importants”, va afirmar Montse Corominas, propietària de Montse Interiors. Tanmateix, va lamentar que la campanya de rebaixes “no ha estat la millor a causa de les repetides pluges, en el nostre cas hem tingut una baixada d’entre el 5% i el 6%”. No obstant, “espero que puguem equiparar el resultat de l’any passat amb el Mercat i amb la nova promoció que comencem ara per buidar existències, amb descomptes addicionals del 20% durant tot març, ja que hem de reformar els magatzems”.