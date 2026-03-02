ESQUÍ
Afluència massiva d’esquiadors a les pistes d’esquí de Lleida
El bon temps va animar el cap de setmana per a la pràctica de l’esquí a les pistes de Lleida, tant les gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) com Baqueira i Port del Comte com les de fons. Després de setmanes d’intenses nevades que han deixat en els complexos gruixos que han arribat a superar els tres metres, l’augment de les temperatures va omplir d’aficionats a l’esport blanc les estacions, com és el cas de Port Ainé, a la fotografia.