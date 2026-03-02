SUCCESSOS
Amenaça de mort amb un ganivet la seua parella i les tres filles a Lleida: El detingut va clavar l’arma a la porta de l’habitació on es van refugiar
Arrestat ahir per dotacions de la Guàrdia Urbana per un delicte de violència de gènere i en l’àmbit de la llar i amenaces. El detingut va clavar l’arma a la porta de l’habitació on es van refugiar
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir a la matinada un home acusat d’amenaçar de mort amb un ganivet la seua parella i les tres filles menors d’aquesta. Va ser arrestat per agents de la Policia Local com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i en l’àmbit de la llar i amenaces amb instrument perillós, segons fonts pròximes al cas.
Els fets van ocórrer a primera hora de la matinada en un domicili de la rambla d’Aragó. La Guàrdia Urbana va ser alertada per una parella, que va comprovar que es tractava d’un cas de violència domèstica i va donar avís a la policia. Els agents es van entrevistar amb els implicats per assegurar-se del que havia succeït.
Pel que sembla, un home va agafar un ganivet i va amenaçar la seua parella i les seues tres filles. Les dones implicades van explicar que s’havien refugiat en una habitació i que l’home va clavar l’arma diverses vegades a la porta per intentar entrar.
Davant dels indicis, els agents de la Policia Urbana van procedir a la detenció de l’home. Per la seua part, les nenes, d’entre 15 i 8 anys, van ser ateses per sanitaris davant de la situació de nerviosisme.
Els Mossos van atendre l’any passat un total de 1.483 dones per violència masclista a Ponent i Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra va augmentar un 1,7% respecte al 2024. Així, l’any anterior hi va haver 1.386 denúncies, un 3,5% més, i es van portar a terme 590 arrestos, una xifra que es va mantenir estable.
Per tipus de violència, les dades indiquen un lleuger descens respecte a les denúncies per maltractaments en l’àmbit de la parella, amb 1.143 casos coneguts pels Mossos el 2025 a Lleida.
D’altra banda, sí que hi va haver un augment quant a la violència masclista en l’àmbit familiar, amb 243 denúncies l’any passat a les regions policials de Ponent i del Pirineu, xifra que suposa un 20% més respecte al 2024.
Deu empresonats a Ponent per casos de violència de gènere
Del total de reclusos empresonats al Centre Penitenciari Ponent, 10 corresponen a casos de violència de gènere, és a dir, investigats o condemnats per matar les seues parelles o dones amb les quals havien tingut una relació sentimental.
Mario Casteràs Aznar, de 65 anys, va ser l’últim a declarar que havia matat una dona, la seua companya de pis.
Tanmateix, víctima i autor confés no tenien cap tipus de relació sentimental, per la qual cosa no es tracta d’un cas de violència domèstica o de parella. Pel que sembla, es van discutir per un tema banal de convivència. L’home va agafar una arma blanca i li va assestar múltiples ganivetades.
A finals d’any, una jove de 19 anys va ser detinguda per intentar matar la seua parella amb un ganivet. Se’l va acusar de violència domèstica.